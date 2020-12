Dalma Maradona habló a una semana de la muerte de Diego Armando Maradona y reveló cómo vive los días sin su padre, en una charla con el periodista Ángel de Brito. "Estoy destruida", aseguró.

La hija mayor de Diego le envió una serie de mensajes a De Brito y el conductor los hizo públicos en Los Ángeles de la Mañana, que se emite por El Trece. "Estoy destruída, y no sé cómo voy a hacer para seguir adelante. Voy a salir por mi hija pero no sé cómo voy a hacer", le dijo Dalma al periodista.

Y resaltó: "No tengo ni ganas de hablar. Hablo con mis hermanas y con mi mamá, pero no tengo ganas de nada". "Estoy destruída y no sé como voy a seguir. Te lo juro por mi hija", insistió.

Dalma fue la primera de las hijas de Maradona en mostrarse públicamente, cuando estuvo en el histórico palco familiar de la Bombonera y se emocionó ante la dedicatoria de los jugadores "Xeneizes" tras un gol de Edwin Cardona.

Las frases de Dalma Maradona contra su tía Ana

Además de hablar de su momento anímico, la hija del mejor jugador de todos los tiempos se refirió a la pelea entre la panelista de LAM Yanina Latorre y su tía Ana María Maradona, a quien cuestionó.

El pasado miércoles, Latorre apuntó contra las hermanas de Diego y las acusó de sostener la relación por beneficios económicos. Eso desató el enojo de Ana María, quien llamó al programa para enfrentarla. En medio de la discusión, acusó a la panelista de recibir ordenes de parte de Dalma y Giannina para ensuciar a la familia.

En ese sentido, Dalma fue clara y afirmó: "Nosotros no mandamos a Yanina, ni a nadie a decir nada. Nosotros no estamos hablando con nadie". Pero no se quedó allí y apuntó contra la hermana de su padre.

"Vi lo que dijo mi tía en tu programa, pero por respeto a mi papá ahora no le voy a contestar. A esa misma señora, la llamé y no me atendió. Me contestó su nuera, me dijo después te llamo y nunca más se comunicó conmigo. Son tres hermanas en contra de la familia", sostuvo.

Dalma Maradona contra revista Caras

La hija de Diego Armando Maradona también enfrentó a la revisa Caras, quien publicó en tapa una foto de Claudia Villafañe con una supuesta frase suya sobre Maradona, pero Dalma cuestionó la veracidad de los dichos.

"Valiente y contenedora, la ex mujer de Diego Maradona y una de las revelaciones de MasterChef Celebrity atraviesa su duelo junto a sus hijas Dalma y Gianinna y sus dos pequeños herederos: Benjamín", presentó el medio y también consignó la presunta frase de Claudia: "Quiero que mis nietos lo recuerden como El Babu".

Desde su cuenta de Twitter, la actriz disparó: "¡Otra de las tantas jugadas asquerosas de la revista Caras! Hacen una tapa con mi mamá cuando ella jamás habló y menos les dio una nota. ¿Qué pasa con las notas inventadas? ¡Un poquito de respeto!".

Por su parte, Héctor Maugeri, vicedirector de Caras respondió en sus redes con una explicación. "La señora Claudia Maradona recibió dos audios míos pidiéndole una frase para sostener una nota de tapa en la que se repasaría su historia de amor junto a Diego y su presencia como sostén y motor afectivo para sus hijas Dalma y Gianinna, y sus nietos, planteó.

Y remarcó: Traté de guiarla acerca del contenido de la frase de tapa. Siempre la escuche hablar de su amor como abuela y su devoción por sus nietos. Entendí que una frase referida al recuerdo de Diego como abuelo, sería graficarlo desde el lugar más humano".

Sobre cómo surgió la frase de tapa, Maugeri indicó que le sugirió a Claudia que fuera "Quiero que mis nietos lo recuerden como un hombre que cumplió su sueño", pero fue ella quien decidió cambiarla porque no hubiera sido su forma de hablar. "Claudia, de manera respetuosa me escribió a mi Whatsapp que no lo definiría de esa manera porque no era su vocabulario. Frente a mi insistencia, definió al recuerdo de Diego como abuelo como 'EL BABU', detalló.

Y concluyó: "Eso es todo. Se utilizó una foto de archivo para sostener una nota que está escrita con cariño, respeto, honrando la memoria de Diego y su fortaleza como mujer, madre y abuela".