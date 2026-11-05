Murió a los 80 años Alan Jones, contra el que Reutemann se rebeló en la Fórmula 1 en 1981

Pocos días después de cumplir 80 años murió Alan Jones, un histórico piloto de la Fórmula 1 que se consagró campeón del mundo en 1980 y un año después fue protagonista de uno de los momentos más inolvidables de la historia de la máxima categoría. En el Gran Premio de Brasil de 1981, el equipo Williams le pidió a Carlos Reutemann que lo deje pasar para que termine primero, lo que el "Lole" no hizo marcando un antes y un después en la relación con su equipo, además de su futuro en la F1.

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Murió Alan Jones, al que Reutemann debió cederle el título de la Fórmula 1

Murió Alan Jones, el histórico piloto que Reutemann no dejó pasar en Brasil y perdió un título de la Fórmula 1

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