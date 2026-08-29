Los 5 pilotos argentinos con más carreras en la historia de la Fórmula 1

Argentina tiene una relación histórica con la Fórmula 1. Desde los años fundacionales del campeonato hasta la actualidad, 23 pilotos nacionales consiguieron participar en al menos un Gran Premio. Sin embargo, solamente un grupo reducido logró mantenerse durante varias temporadas. En ese ranking, Carlos Reutemann continúa ampliamente en la cima, mientras que Franco Colapinto ya escaló hasta el tercer puesto y todavía tiene margen para seguir avanzando.

1. Carlos Reutemann – 146 carreras

El líder indiscutido es Carlos Alberto Reutemann, quien disputó 146 Grandes Premios entre 1972 y 1982. El santafesino pasó por equipos como Brabham, Ferrari, Lotus y Williams y consiguió 12 victorias y 45 podios. Su temporada más recordada fue la de 1981, cuando perdió el Campeonato Mundial frente a Nelson Piquet por apenas un punto. Además de ser el argentino con más carreras, sigue siendo el último representante nacional que ganó un Gran Premio de Fórmula 1: Bélgica 1981.

2. Juan Manuel Fangio – 51 carreras

El segundo lugar pertenece a Juan Manuel Fangio, aunque sus números tienen un valor extraordinario teniendo en cuenta que en su época los calendarios eran mucho más cortos. El balcarceño largó 51 Grandes Premios y ganó 24, prácticamente la mitad. Además, consiguió 35 podios y cinco títulos mundiales, en 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957. Durante décadas fue el piloto más exitoso de la historia de la categoría.

3. Franco Colapinto – 38 carreras

El gran cambio en este ranking lo protagonizó Franco Colapinto. Después de debutar con Williams durante 2024 y continuar su trayectoria con Alpine, el bonaerense alcanzó los 38 Grandes Premios disputados hasta el GP de Países Bajos de 2026. De esta manera, ya superó ampliamente a varios históricos y quedó solamente detrás de Reutemann y Fangio.

La particularidad es que Colapinto todavía tiene 23 años y sigue activo. Además, Alpine confirmó su continuidad para la temporada 2027, por lo que, si mantiene su lugar regularmente, podrá acercarse rápidamente a Fangio y convertirse eventualmente en el segundo argentino con más participaciones en la máxima categoría.

4. José Froilán González – 26 carreras

Con 26 presentaciones aparece José Froilán González, uno de los grandes nombres argentinos de los años 50. El “Cabezón” de Arrecifes consiguió dos victorias y 15 podios, pero su nombre quedó especialmente marcado por el GP de Gran Bretaña de 1951: allí consiguió la primera victoria de Ferrari en la historia de la Fórmula 1.

5. Gastón Mazzacane – 21 carreras

El quinto puesto corresponde a Gastón Mazzacane, con 21 Grandes Premios entre 2000 y 2001. El platense debutó con Minardi y posteriormente pasó a Prost, aunque no consiguió sumar puntos. Su presencia tuvo un significado especial porque formó parte de la última generación argentina en la F1 antes de una ausencia de más de dos décadas.

Así, el ranking histórico queda encabezado por Reutemann (146), Fangio (51), Colapinto (38), Froilán González (26) y Mazzacane (21). Una lista que permaneció prácticamente congelada durante años y que, gracias a la continuidad de Colapinto, volvió a modificarse carrera tras carrera.