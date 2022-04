Wanda Nara reveló la razón por la que Scaloni no lleva a Mauro Icardi: "Me encantaría"

Para muchos por su calidad y su historia futbolística tendría que tener algún lugar en el seleccionado argentino. Sin embargo, la pareja tiene una razón por la que no juega.

La lista de Lionel Scaloni para el Mundial parece no tener ningún tipo de huecos para que pueda insertarse algún otro jugador. El camino a Qatar 2022 parece bastante cerrado y, desde ya, muchos de los jugadores que hoy forman parte del equipo ya tienen un pasaje listo. En este punto, la duda sobre Mauro Icardi y una posible convocatoria fue desterrada hasta por Wanda Nara, su pareja y representante.

Actualmente, Mauro Icardi no tiene mucho lugar en el Paris Saint Germain y no disputa muchos partidos. No obstante, para muchos por su calidad y su historia futbolística tendría que tener algún lugar en el seleccionado argentino. En una entrevista con Ángel De Brito en LAM, la representante aseguró: "La verdad que no tengo idea, en este momento será porque no está jugando. Yo quiero que Argentina gane". En este punto, también indicó que ella vio como "Mauro metió 200 goles en el Inter y me encantaría que lo haga con mi Selección".

Por otro lado, con respecto al futuro de Icardi y una posibilidad en la Selección Argentina, Nara indicó: "Con la Selección tuvo la posibilidad de cumplir su sueño, pero a cada jugador le llega el momento". Asimismo, también Wanda Nara habló sobre el verbo "icardiar" y, ante una consulta sobre si esa situación imposibilitó a Icardi de volver a la Selección Argentina, agregó: "Yo no creo que sea machismo, es más hipocresía. Igual después de todo estoque vos decís fue parte del grupo y fue parte de la Selección".

