Video: el gol de Lionel Messi con el que la Selección abrió la cuenta contra Croacia

En el encuentro correspondiente a la primera semifinal del Mundial de Qatar 2022 entre la Selección y Croacia, Lionel Messi abrió la cuenta de penal a los 34 del primer tiempo tras la falta sufrida por Julián Álvarez.

En el encuentro correspondiente a la primera semifinal del Mundial de Qatar 2022 entre la Selección y Croacia, Lionel Messi marcó el primer gol del partido de penal. La falta la recibió Julián Álvarez tras un gran pase de Enzo Fernández entre los centrales croatas. El mejor del mundo llegó a su quinto grito en el torneo y es uno de los goleadores de la Copa del Mundo junto a Kylian Mbappé con 5 (3 por la mencionada vía).

De esta manera, el astro del Paris Saint Germain se convirtió en el futbolista argentino que más tantos marcó en el mencionado certamen (11), con el que superó por 1 a Gabriel Omar Batistuta. Tan sólo cinco minutos después llegó el segundo tanto del elenco que comanda Lionel Scaloni en una espectacular contra que llevó y culminó el propio Álvarez en donde poco pudo hacer el arquero europeo.

Las situaciones de gol no abundaron hasta que llegó el primer grito de la noche qatarí. Los croatas manejaron la pelota por momentos, pero no le alcanzó para llegar a abrir el marcador. Sin embargo, el bochazo perfecto de Enzo para Julián y la falta infantil del Dominik Livakovic sobre el "Araña" llevaron a que la "Pulga" convierta con un remate fuerte al techo del arco.

De esta manera, el rosarino llegó a su quinto grito en la Copa, incluyendo el que le hizo a Arabia Saudita, Australia y Países Bajos de penal y a México con un golazo de afuera del área, para abrir uno de los partidos más difíciles de la "Scaloneta" en lo que va del campeonato.

Los goles de Lionel Messi en los Mundiales

Si bien el primero lo marcó en la Copa del Mundo disputada en Alemania 16 años atrás, Lionel Messi también participó de Sudáfrica 2010, en Brasil 2014 y en Rusia 2018. Los primeros cuestionamientos a su nivel se dieron cuando formaba parte del plantel comandado por Diego Armando Maradona. Los goles en aquel torneo no llegaron y claro, el principal apuntado por "ser el mejor y romperla en el Barcelona" fue él y nadie más que él. Por supuesto, eso no terminó ahí.

En Brasil rompió el maleficio siendo el autor de un tanto de la "Albiceleste" contra Bosnia y apareció en la última jugada ante Irán. La Selección lo necesitaba porque no tuvo una buena tarde ante el conjunto iraní y el rosarino marcó un golazo inolvidable -casualmente en el segundo partido del certamen- para encaminarse a los octavos de final. No sólo se quedó con eso, sino que también le convirtió en dos ocasiones a Nigeria -con uno de tiro libre incluido-. Ya en octavos asistió a Ángel Di María en gol contra Suiza y a medias al "Pipa" Higuaín en cuartos ante Bélgica. Las semifinales ante Países Bajos fueron durísimas, pero el 10 hizo todo fácil cuando le tocó patear el penal en la tanda y en la final tuvo muchas situaciones para desnivelar el marcador contra Alemania. Claro, nuevamente fue acechado por los anti-Messi por no convertir en uno de los mejores momentos de su carrera.

Antes de llegar al Mundial de Rusia, y mientras el equipo no funcionaba bien, metió a la Selección Argentina entre los clasificados con tres goles contra Ecuador cuando la "Albiceleste" de Jorge Sampaoli -con Scaloni en el cuerpo técnico- perdía 1 a 0 en Quito. Ya en la Copa, contra Islandia erró el penal -atajado por el arquero-, pero ante Nigeria bajó un pelotazo infernal de Éver Banega y definió cruzado ante la salida del portero africano para poner el 1 a 0 que más tarde cerraría Marcos Rojo con el 2 a 1 a pocos minutos del final. Contra Francia tampoco desapareció y siempre empujó para que el equipo vaya al frente -de hecho hasta estuvo muy cerca del empate-.