Un defensor de Francia se fue llorando de la cancha y se perdería el Mundial

Un importante jugador de Francia se lesionó en un partido de su equipo, se retiró del campo de juego llorando desconsolado y está en duda para el Mundial de Qatar 2022.

Un jugador clave en el plantel de Francia se lesionó y su presencia en el Mundial de Qatar 2022 está en duda. A poco menos de un mes del comienzo del certamen, las dolencias son lo que más preocupan a los técnicos y esta no es la excepción. Es que es uno de los futbolistas que se consagró campeón del mundo en Rusia 2018 y es posible que sea otra de las figuras que pierda Didier Deschamps.

Se trata de Raphael Varane, quien durante el partido entre el Manchester United y el Chelsea por la fecha 13 de la Premier League salió del campo de juego entre lágrimas. Los gestos de dolor que mostró no son buenas noticias para el entrenador, que ya sabe que no contará con algunos de sus mejores hombres para afrontar el certamen. Si bien aún restan los estudios, todo indica que el compañero de Lisandro Martínez no llegaría de la mejor manera.

En cuanto a la jugada que culminó en su lesión, el zaguero cruzó a un delantero del elenco rival, pisó mal con su pie derecho y cayó al verde césped. Acto seguido, el central comenzó a llorar y salió muy dolorido. Lo único positivo para los "Diablos Rojos" fue que llegaron al empate en la última acción del cotejo. Los locales marcaron el 1 a 0 al minuto 87 y a los 94 llegó la igualdad en los pies de Casemiro.

Por otro lado, Deschamps espera por la pronta recuperación de otra de sus estrellas. El DT ya sabe que no tendrá a otro de los campeones en Rusia, como N'Golo Kanté, por lo que aguardan que su compañero esté a punto para presenciar la Copa del Mundo en Qatar. Paul Pogba, por su parte, llegaría con lo justo al certamen luego de sufrir una lesión en los meniscos.

Una importante figura del fútbol se perderá el Mundial de Qatar 2022 por lesión

Una figura del fútbol a nivel internacional se perderá el Mundial de Qatar 2022 por una inesperada y terrible lesión. Se trata de uno de los futbolistas que se consagró campeón del mundo en Rusia 2018 con la Selección de Francia y que se desempeña en un grande de Europa. Según trascendió, el jugador no llegará a recuperarse de su dolencia en los isquiotibiales y estará ausente en la cita máxima del fútbol mundial.

Se trata de N'Golo Kanté, el hombre del Chelsea de la Premier League, quien fue sometido a unos estudios después de resentirse de una lesión en un entrenamiento. El famoso diario francés L'Equipe dio a conocer la noticia que preocupa a Didier Deschamps de cara a la Copa del Mundo que comenzará en el mes de noviembre. El debut de los galos se dará el 22 de dicho mes ante Australia y son candidatos a enfrentar a Argentina en octavos de final.