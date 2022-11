Mundial Qatar 2022: Embolo, el jugador de Suiza nacido en Camerún que no le gritó el gol

Suiza le ganó 1-0 a Camerún con el gol de Breel Embolo, que no lo gritó porque nació justamente en el país africano. Una gran historia en el Mundial de Qatar 2022 de fútbol.

Una de las grandes historias del Mundial de Qatar 2022 la protagonizó Breel Embolo, el delantero de Suiza nacido en Camerún que le marcó el gol justamente al país africano para la victoria por 1-0 de los europeos en el debut de ambos en el Grupo G. En la zona que también integran Brasil y Serbia, los helvéticos consiguieron tres puntos fundamentales de cara a la probable clasificación a los octavos de final.

El atacante de 25 años y 1.84 m. hizo el único tanto del encuentro a los tres minutos del segundo tiempo y no pudo gritarlo por tratarse de la nación en la que nació el 14 de febrero de 1997. Es más, hasta le pidió disculpas al público y hasta demostró un rostro triste pese a lo valiosa de su conquista en el Estadio Al Janoub de la ciudad de Al Wakrah.

El futbolista de Mónaco aprovechó una buena jugada colectiva de Suiza que culminó con un desborde por la derecha y el centro atrás hacia su posición. En soledad casi en el área chica menor, apenas tuvo que empujar la pelota ante la desesperación de los defensores de Camerún para el tanto decisivo. Apenas anotó, el jugador levantó los brazos para pedir perdón y hasta se agarró la cara, muy apenado, mientras sus compañeros celebraban antes de ir a abrazarlo.

El delantero es oriundo de Yaundé, la capital política del país africano desde 1922. Debutó en la Primera División en marzo de 2014, con apenas 17 años, con la camiseta de Basilea de Suiza. Instalado en dicho territorio desde los 4 años con su madre y su hermano por una decisión familiar en busca de nuevas oportunidades (los padres estaban separados), entró a los 13 en las categorías inferiores de Basilea y poco tiempo más tarde fue convocado a los Seleccionados juveniles helvéticos.

Con el correr de su trayectoria, los buenos rendimientos lo llevaron a pasar por Schalke 04 y Borussia Mönchengladbach de Alemania hasta que recaló en Mónaco recién a mediados de 2022. Allí firmó un contrato por cuatro temporadas.

Recién en marzo de 2015 la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) le confirmó a la Asociación Suiza de Fútbol que Embolo podía ser seleccionado luego de haber obtenido dicha nacionalidad. El entrenador nacional Murat Yakin consideró que podía ser una pieza clave en el ataque en el Mundial de Qatar 2022 y el tiempo le dio la razón ya desde el estreno mismo en el torneo.

Embolo había avisado que no le gritaría un gol a Camerún: "Mucha emoción"

En la entrevista previa al partido con AFP, el artillero reconoció: “Si marco, intentaré no celebrar. Pero el fútbol es un deporte de emociones. Si lo celebro no será contra mi país natal, sino porque quiero ganar”. “Es un partido muy, muy especial para mí y para toda mi familia", insistió. Y su argumento fue que "es un poco como un conflicto, habrá mucha emoción a lo largo de este duelo”.

Con relación al sorteo de la fase de Grupos del torneo, cuando se enteró de que enfrentaría a "Los Leones", recordó: “No salté de alegría, pero a la vez estaba orgulloso de poder jugar contra mi otro país y enseñar lo que había aprendido”. Incluso, repasó que pudo haber disputado una Copa del Mundo con el elenco africano cuando tenía solamente 17 años: “Tuve la posibilidad de ir al Mundial con Camerún en 2014 con el seleccionador Volker Finke”.

Igualmente, Embolo aclaró que no le guarda rencor ni mucho menos a la nación que lo vio nacer: “Nunca rompí el vínculo con Camerún y venía de disputar sólo tres o cuatro partidos con Basilea. Me pensé mucho mi decisión”. Por último, admitió que elegir a Suiza "fue muy difícil". "Y de repente, un día te despiertas, tienes tus respuestas y te dices: ‘Esto es lo que quiero. No hay vuelta atrás’. En mi familia había partidarios de las dos Selecciones. Pero todos respetaron mi decisión”, completó.