Mitchell Duke, el jugador de Australia que hizo historia en el Mundial Qatar 2022

Los jugadores de Australia a los que debe prestarles atención la Selección Argentina, que lo enfrentará en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. El arquero, Duke y Hrustic ya hicieron historia.

La Selección Argentina tiene a Australia como el próximo rival en el Mundial de Qatar 2022. De hecho, lo enfrentará en los octavos de final y deberá prestarles atención a algunos jugadores que ya hicieron historia con la camiseta del combinado de Oceanía. Este enfrentamiento será a partido único: si empatan en los 90 minutos habrá una prórroga de 30 y, de persistir la igualdad, habrá definición por los penales.

Si bien ambos combinados nunca se vieron las caras en una Copa del Mundo, sí se midieron en el Repechaje previo a la edición de Estados Unidos 1994, con un empate y un triunfo albiceleste. En total, con los cinco amistosos incluidos, fueron siete cotejos entre ambos: cinco victorias argentinas, apenas una australiana y un empate.

Las perlitas de Australia, el rival de la Selección Argentina en octavos del Mundial de Qatar 2022

Andrew Redmayne - Arquero

Si bien el plantel profesional de 26 jugadores de "Los Canguros" no tiene a grandes figuras, hay tres futbolistas que se destacan por encima del resto por diferentes motivos: uno de ellos es el arquero suplente Andrew Redmayne. El guardavalla fue recordado especialmente por haber "saltado" durante la tanda de penales ante Perú en la repesca para poner nerviosos a los jugadores sudamericanos. De hecho, lo consiguió y su país logró clasificar a esta Copa del Mundo luego del 0-0 (5-4) en los 120 minutos.

Tras aquel encuentro polémico, el entrenador Graham Arnold explicó en la rueda de prensa posterior que se había inclinado por él y no por el habitual titular Mathew Ryan porque "es un muy buen atajador de penales". "Hice algo que pudo afectarlos mentalmente", expresó con la voz entrecortada. "Probablemente se estaban preguntando: '¿Por qué metió a este tipo? Tiene que ser bueno'", añadió. "Tal vez esa fue la razón por la que ese remate dio en el poste. Es un esfuerzo mental del 1% para molestar a los lanzadores de penales de Perú. Fue un riesgo, pero funcionó", cerró.

Por su parte, el propio Redmayne afirmó a pura humildad: "No soy un héroe. Es un juego de equipo, es un esfuerzo de equipo, así que no puedo atribuirme más mérito que cualquiera de los otros 27 (jugadores) que están aquí". Incluso, reveló que se trató de una estrategia la movida de colocarlo a él a la hora de los disparos desde los doce pasos: "Se planteó la idea de que esto podría ocurrir y durante las dos o tres semanas que hemos estado aquí (en Qatar), lo he tenido en mente".

"He estado trabajando en algunas cosas en los entrenamientos, pero finalmente es una moneda al aire, es la derecha o la izquierda. No soy un héroe, sólo he cumplido con mi papel, como todos los demás esta noche", completó en ese entonces el portero de 33 años que juega en Sydney F.C. de su país.

Mitchell Duke - Delantero

Duke ya hizo historia para Australia en este Mundial de Qatar 2022.

El atacante de 31 años hizo historia en el Mundial de Qatar 2022 porque fue el primer futbolista en marcar un gol en una Copa del Mundo jugando en la Segunda División: lo hace en Fagiano Okayama de Japón. Con su tanto a Túnez para el 1-0 por la segunda fecha del Grupo D no solamente quedará en los libros, sino que además fue clave para la clasificación de los oceánicos a la instancia de los playoffs.

“Es el momento más feliz de mi vida, estoy muy emocionado”, dijo en ese entonces. Y le agradeció de paso a Tim Cahill, el mejor futbolista de la historia del país que actualmente forma parte del cuerpo técnico: "Aprendo muchas cosas, es un privilegio tener a alguien como él dando consejos. Trato de escuchar todo lo que puedo”.

Este delantero nació el 18 de enero de 1991 en Sydney, mide 1.82 m., pesa 72 kilos y jugó siempre en Asia desde su debut oficial en 2011: Central Coast Mariners (Australia), Blacktown City del mismo país, Shimizu S-Pulse (Japón), Western Sydney Wanderers (Australia), Al-Taawoun (Arabia Saudita) y Fagiano Okayama de Japón.

Ajdin Hrustic - Mediocampista

De 26 años, es quizás el más conocido de Australia. Juega en Hellas Verona de Italia y desde pequeño en su casa rompía vidrios practicando tiros libres "a lo David Beckham", su ídolo en ese entonces. "Quiero ser como él... Siempre quise ser un especialista a balón parado. Es algo que he trabajado desde que era un niño. Siempre admiré a Beckham", profundizó en varias entrevistas en su país natal.

Acerca de lo que ocurría en su infancia por su pasión por el fútbol, Hrustic rememoró: "Cuando me aburrí de eso o quise cambiar de posición apuntaba a la ventana de la cocina, por lo que me metí en algunos problemas en casa". "Mi madre me perseguía cuando las ventanas se rompían", contó además entre risas.

Este interesante volante mixto comenzó su trayectoria en la Primera División en 2017 con la camiseta de Groningen de Países Bajos. Ese mismo año fue convocado por primera vez al Seleccionado absoluto. Más tarde se desempeñó en Eintracht Frankfurt de Alemania hasta recalar en Hellas Verona a mediados de 2022. Si bien suele alternar en la formación "Aussie", suele sumar minutos siempre, ya sea desde el arranque o desde el banco de los suplentes.

La lista de Australia en el Mundial de Qatar 2022

Arqueros: Matt Ryan, Andrew Redmayne y Danny Vukovic.

Defensores: Milos Degenek, Aziz Behich, Joel King, Nathaniel Atkinson, Kye Rowles, Fran Karacic, Harry Souttar, Bailey Wright y Thomas Deng.

Milos Degenek, Aziz Behich, Joel King, Nathaniel Atkinson, Kye Rowles, Fran Karacic, Harry Souttar, Bailey Wright y Thomas Deng. Mediocampistas: Aaron Mooy, Jackson Irvine, Ajdin Hrustic, Keanu Baccus, Cameron Devlin y Riley McGree.

Aaron Mooy, Jackson Irvine, Ajdin Hrustic, Keanu Baccus, Cameron Devlin y Riley McGree. Delanteros: Awer Mabil, Mathew Leckie Martin Boyle, Jamie Maclaren, Jason Cummings, Garang Kuol, Mitchell Duke y Craig Goodwin.

