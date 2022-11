Los memes de Japón vs Alemania en el Mundial de Qatar 2022: Oliver Atom, Benji y Gokú, los protagonistas

Los japoneses rompieron todos los pronósticos al vencer a los teutones y las redes sociales explotaron de imágenes graciosas.

Japón y Alemania disputaron uno de los mejores encuentros hasta el momento del Mundial de Qatar 2022 y las redes sociales explotaron con memes para todos los gustos. Tras la histórica victoria de los japoneses ante los europeos, los usuarios llenaron de ingenio la cuenta de Twitter.

Los fanáticos de la Copa del Mundo aprovechan cada partido para vivirlo al máximo y este del Grupo E no fue la excepción. El triunfo del país del sol naciente parcticamente no estaba en los planes de nadie, sin embargo las imágenes relacionadas al animé, pasando por la cultura japonesa hasta la desilusión de los alemanes, no pasaron desapercibidas en las redes: Oliver Atom y Goku, dos figuras centrales en la televisión argentina, fueron protagonistas.

Los memes de Japón vs Alemania en Qatar 2022