Lionel Scaloni, sobre el sorteo: "Podemos hacer una buena fase de grupos"

El entrenador argentino dejó sus sensaciones tras conocerse los rivales del Grupo C de la Copa del Mundo.

Minutos después de finalizada la ceremonia del sorteo del Mundial de Qatar 2022, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, analizó los rivales que deberá enfrentar en el Grupo C. Si bien trató de ser cauteloso, añadió: "Podemos hacer una buena fase de grupos".

El entrenador argentino trató de salir del exitismo sobre los rivales en Qatar y sostuvo: " Es un grupo con equipos difíciles: México es un rival que conocemos, difícil; Polonia terminó ganándole bien a Suecia; y Arabia hizo una clasificación muy buena. Respetamos a todos". En este punto, el técnico trató de correrse de los pocos antecedentes de Arabia Saudita o de otras selecciones.

Al ser consultado por México, equipo con el que disputará la segunda fecha del torneo, el ex jugador de Estudiantes de La Plata recordó el enfrentamiento contra dicho país en Alemania 2006: “Históricamente fue un rival difícil, lo sufrí en 2006. Ganamos en la prórroga con el gol de Maxi. Fue un partido complicadísimo, tienen tradición de Mundial y es complicado", y reconoció que descartarán la posibilidad de enfrentarlo en la ventana de junio, tal como se especulaba.

En este punto, Scaloni reconoció que "era el único que había más o menos seguro y ahora buscaremos algo por otro lado. Pero sin dudas que no es importante jugar contra rivales europeos. Sabemos muy bien cómo queremos jugar. Lógicamente me gustaría preparar el Mundial jugando y si no es posible con rivales de esta categoría, buscar otros. Pero lo importante es cómo estamos nosotros".

Además, Scaloni dio su opinión, también siendo cauteloso, sobre los otros dos rivales que deberá enfrentar en el Grupo C, ante Arabia Saudita el martes 22/11 y contra Polonia el 30/11. Sobre los polacos, que tienen como gran figura a Robert Lewandowski, comentó que "es una buena selección con buenos jugadores, conocidos y de primer nivel" y, sobre Arabia, apuntó que "hizo una buena clasificación".

Luego, añadió que a priori el seleccionado tiene "chances como si hubiera ocurrido si tocaban otros”, y dejó un mensaje final para todas y todos los hinchas argentinos que tienen la ilusión de ver al equipo: "Que estén tranquilos y que disfruten del Mundial, que es lo más importante, porque se juega cada cuatro años. Ojalá sea con Argentina hasta el final. Que disfruten de esta Selección y de los chicos que juegan por esta camiseta. Todos juntos seguramente seremos más fuertes. Espero que el día del debut haya 50.000 argentinos".