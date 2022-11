La picante frase de una estrella de México sobre el partido de Argentina: "Diarrea"

Una estrella de México palpitó el duelo contra la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y lanzó un insólito pronóstico de cara a lo que será el segundo partido del Grupo C.

Una de las estrellas de México lanzó un insólito pronóstico del partido que jugará contra la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. El futbolista analizó las posibilidades que tiene su equipo en este certamen y se refirió puntualmente a ese cruce que será trascendental que corresponderá a la segunda fecha del Grupo C. El mencionado duelo entre la "Tri" y la "Albiceleste" se llevará a cabo el próximo martes 26 de noviembre en el Estadio de Lusail.

El "Azteca" que picanteó la previa del comienzo de la Copa del Mundo fue Miguel Layún, quien habló para distintos medios y dio su visión sobre el torneo. Si bien sabe que su objetivo principal es disfrutar de este certamen que afrontará con Gerardo "Tata" Martino a la cabeza, no se olvida de uno de los rivales más difíciles que tendrá. Por este motivo, lo eligió por delante de Arabia Saudita y Polonia y dio un resultado picante como posibilidad.

"Lo que está dentro de las posibilidades no lo sé. Capaz si amanecen con diarrea los 22 argentinos, están deshidratados, se les doblan las piernas en el partido, ganamos 10-0 y clasificamos primeros", sostuvo Layún con respecto al encuentro contra el equipo de Lionel Scaloni. Por otro lado, agregó: "Lo que quiero decir es que hay tantas variables que mientras todos los mexicanos sigamos pensando así de chiquito, así van a ser nuestros resultados. Invito a la gente que dejemos de pensar en los cuartos de final y que disfrutemos una Copa del Mundo pensando en llegar a lo más alto",

El hombre de 34 años lleva mucho tiempo en la Selección de México y estuvo en varios certámenes desde su debut en 2013. El lateral jugó los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 en donde la "Tri" llegó a octavos de final, participó en la Copa Confederaciones de 2017 disputada en el país europeo, llegó a los cuartos de la Copa América Centenario jugada en Estados Unidos y gritó campeón en la Copa Concacaf de Oro en 2015. El mexicano acumula seis goles con su Seleccionado, de los cuales cinco fueron en amistosos y uno en un campeonato internacional.

La estrella de México que se perderá el Mundial de Qatar 2022 por una grave lesión

Uno de los mejores jugadores de la Selección de México que dirige Gerardo Martino no disputará el Mundial de Qatar 2022. Una grave lesión sufrida el pasado mes de agosto lo marginó y no logró recuperarse para el certamen que comenzará el próximo 20 de noviembre. La "Tri" debutará contra Polonia dos días después y también compartirá el Grupo C con Argentina y Arabia Saudita, pero lo hará sin uno de sus principales cracks.

Se trata de Jesús Manuel Corona, mejor conocido como "Tecatito". El futbolista de 29 años nacido en Hermosillo y nacionalizado portugués será la baja más sensible para el "Tata" a raíz de una rotura de peroné y ligamentos del tobillo izquierdo en un entrenamiento con el Sevilla de España y se sumó a la larga lista de los que no estarán en el torneo.