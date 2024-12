La decepción de Colapinto por largar último en el Gran Premio de Abu Dhabi: "Una pena"

La decepción de Colapinto por largar último en el Gran Premio de Abu Dhabi

Franco Colapinto habló tras la qualy de este sábado 7 de diciembre previa al Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1 que tendrá lugar el domingo y expresó su decepción por lo sucedido. Entre la penalización sufrida en las últimas horas para la escudería Williams que afectó tanto al argentino como a Alex Albon, la jornada previa a la última competencia en la que largará desde el fondo de la grilla no fue positiva. Así lo dejó en claro el joven piloto argentino que sueña con tener butaca en 2025.

Si bien esto último aún no está confirmado, el pilarense no pierde las esperanzas con lograrlo aunque dependerá de algún equipo que lo busque antes del inicio de la temporada venidera. En principio, cerrará este año después de haber hecho varias carreras en la máxima categoría del automovilismo y conseguir buenos resultados en las primeras que luego no pudo mantener. Mientras espera por su participación en el circuito de Yas Marina, Colapinto habló en ESPN y no se guardó nada.

"Después de ayer se rompió mucho el piso. No teníamos para reemplazar algunas partes y fueron muy costosos los daños. Una lástima porque creo que estábamos en una buena posición para el finde pero el auto no quedó como hubiéramos esperado", sentenció el argentino e hizo referencia a la jornada que tuvo en las prácticas libres. Además, agregó: "No fue una gran qualy pero es lo que hay. No tenemos partes para cambiar nada. Habíamos empezado muy bien el fin de semana y ahora de golpes nos caímos. Esos daños de FP2 me costaron un montón de performance, en la FP3 se notó mucho y ahora en la qualy otra vez".

Por otro lado, Colapinto habló sobre lo que perdió por la rotura que sufrió en su Williams: "Una pena lo de ayer porque nos dejó con muchos años. Perdí más de 10 puntos de carga que es un montón y es muy costosa. Es una pena pero es lo que hay". Por último, el pilarense se mostró esperanzado para la carrera del domingo y ya piensa en 2025: "Habrá que terminar la temporada de la mejor manera y ver qué podemos hacer para el año que viene. Veremos qué podemos hacer, tenemos una chance de avanzar".

Franco Colapinto largará desde el fondo en Abu Dhabi en la Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto su última carrera en la Fórmula 1

El Gran Premio de Abu Dhabi 2024 marcará el cierre de una temporada histórica en la Fórmula 1, que por primera vez alcanzó las 24 carreras en su calendario anual. Para Franco Colapinto, esta fecha representa el final de su primera experiencia en la máxima categoría del automovilismo, después de haber disputado nueve carreras con el equipo Williams desde su debut en el GP de Italia en Monza. El domingo, la carrera final de la temporada se largará a las 10 horas y constará de 58 vueltas al circuito de 5.281 metros. La carrera se podrá ver a través de Fox Sports en la televisión, con la transmisión de todas las etapas también en Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras.

Colapinto llega a esta última fecha con la presión de definir gran parte de su futuro en la categoría para 2025. Si bien las ocho carreras previas han servido como muestra de su potencial, las últimas tres presentaciones no han alcanzado el nivel de brillantez mostrado en sus primeras apariciones con el equipo británico. El piloto argentino se mostró agradecido por la oportunidad brindada por Williams durante estas nueve carreras, destacando que competir en la Fórmula 1 ha sido un sueño cumplido. Sus declaraciones previas a la carrera reflejan su compromiso con el equipo y su determinación para cerrar la temporada con un buen resultado.