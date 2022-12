El increíble pedido que un jugador polaco estuvo cerca de hacerle a la Selección: "Me contuve"

Un jugador polaco contó que estuvo cerca de hacerle un insólito pedido a la Selección en el partido por la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 en el que la "Albiceleste" ganó 2 a 0.

Un jugador polaco contó que estuvo muy cerca de pedirle algo insólito a los jugadores argentinos en el duelo de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 en el que la "Albiceleste" ganó 2 a 0. Es que mientras el elenco dirigido por Lionel Scaloni se imponía en el campo de juego, al mismo tiempo México vencía a Arabia Saudita y un gol de los "Aztecas" los complicaría. Esto finalmente no sucedió, el futbolista se guardó el pedido y los europeos pasaron de ronda con lo justo.

Se trata de Piotr Zielinski, quien actualmente se desempeña en el Napoli de Italia, fue titular contra el combinado nacional y no tuvo tanta participación en el cotejo. Para colmo, su equipo perdía y estaban a un tanto más en contra de quedarse afuera, por lo que en un momento se desesperó. Así lo dejó en claro horas después del cruce, cuando no dudó en revelar lo que casi le pide a Leo Messi y compañía.

"Quise pedirles a los argentinos que conozco de la liga italiana que bajen el ritmo. Ya tenían asegurado el primer lugar. Me contuve porque sería antideportivo y no me gustan las situaciones como esas", sostuvo Zielinski con respecto a lo que vivió en pleno partido ante la Selección que dirige Lionel Scaloni. También, el volante se refirió a lo que significa tener a Lionel Messi enfrente.

"Desde el banco nos gritaban para que no nos saquen tarjetas amarillas y para que nos marquen otro gol, porque eso definía la clasificación. Pero ¿Qué se puede hacer con Messi adelante? Evitamos todo el tiempo hacerle faltas y recibir tarjetas. Por suerte pudimos pasar a octavos", agregó el mediocampista en diálogo con La Gazzetta dello Sport sobre lo que vivieron en los últimos minutos del cotejo en el que se jugaban el pase a la siguiente fase.

Lionel Scaloni prepara una sorpresa si no juega Ángel Di María ante Australia

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la previa del encuentro contra Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 y analizó lo que será el duelo ante el conjunto oceánico. La Selección enfrentará a al elenco australiano este sábado 3 de diciembre a las 16:00 (hora argentina) y el DT hizo mención a lo que será este cruce trascendental. El estratega campeón de América en 2021 hizo hincapié en el equipo, en cómo están sus jugadores y lo que se viene. Por otro lado, lanzó que "es una opción que vuelvan a jugar los mismos" pero no dio detalles del equipo.

"No sé si va a haber cambios hasta que no entrenemos hoy. Siempre pensamos en cómo enfrentar al rival con los que sabemos quiénes son los mejores para jugar ese partido. En el entrenamiento de hoy no está en claro la alineación. Si está bien, puede jugar. Recién hoy vamos a tener un panorama de lo de Ángel, esperemos que esté bien, pero no puedo decir que va a jugar porque no tenemos un panorama exacto", sostuvo el entrenador sobre el atacante.