El increíble blooper de Ruggeri sobre el Mundial en pleno ESPN: "El viernes"

Oscar Ruggeri tuvo un insólito blooper en vivo en pleno ESPN en un debate por el próximo partido de la Selección ante Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022.

Oscar Ruggeri tuvo un insólito error en medio de un debate previo al partido entre la Selección y Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. El campeón del mundo analizó con sus compañeros el presente del equipo nacional de cara a lo que se viene, pero le dio poca importancia a dicho encuentro. Es que puso por encima del cruce contra los europeos su rivalidad con los brasileños, la cual demuestra cada vez que puede.

Si bien la posibilidad de medirse ante Brasil en las semifinales de la Copa del Mundo existe, la prioridad de la "Albiceleste" pasa por lo que será el duelo ante los de Louis Van Gaal. Mientras tanto, Lionel Scaloni prepara al plantel para dicho cotejo en el que se jugarán el pase a la siguiente ronda del torneo y todavía mantiene algunas dudas referidas a la formación. Sin embargo, el campeón del mundo en México 1986 dio por hecho que Argentina se impondrá ante los neerlandeses y se enfrentará con la "Verdeamarela" -que tiene que jugar ante Croacia-.

"Yo lo que quiero es que por favor el viernes separemos a la gente. Ellos para un lado, nosotros de la mitad para acá y le vamos a cantar como cantamos nosotros", soltó el "Cabezón" Ruggeri haciendo referencia a un posible Argentina vs. Brasil, pero no con la fecha en que se jugaría. Es que de darse el clásico, sería recién el próximo martes 13 de diciembre y no este viernes 9.

Quien rápidamente lo interrumpió fue Luciana Rubinska, que respondió: "¿Pero cómo el viernes? Uno ya tiene la cabeza puesta en ese partido. Ellos también tienen la cabeza puesta en enfrentarse con Argentina". Es que de pasar ambas selecciones el encuentro será inevitable y crecen las expectativas. Luego de escuchar a su compañera, el ex defensor de la "Albiceleste" se corrigió y lanzó: "Perdón, digo el martes".

Ruggeri se cruzó con hinchas de Brasil y casi se pudre todo

Oscar Ruggeri tuvo un fuerte cruce con varios hinchas brasileños en pleno Mundial de Qatar 2022. La alegría de la "Verdeamarela" por el buen presente en el torneo se expandió por varios lugares del país organizador y el transporte no fue la excepción. El "Cabezón" viajaba y se encontró con los fanáticos que cantaron en todo momento y, si bien el exjugador respondió con canciones de la Selección, vivió un momento muy tenso que casi termina mal.

"Miren la que me estoy comiendo... me estoy comiendo una acá, todos los brasileros se van al partido. Me estoy comiendo una de gritos, que Pelé, mil goles de Pelé... por favor", expresó el exjugador con respecto a lo que cantaban los hinchas brasileños antes del partido contra Corea del Sur en el que golearon por 4 a 1. Luego, al escucharlos nuevamente, el "Cabezón" cantó contra ellos: "Brasil decime qué se siente tener en casa a tu papá, te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar, que el Diego te gambeteó, que el Cani te vacunó... Maradona es más grande que Pelé. Se lo canto medio despacito porque me matan".