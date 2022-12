Ruggeri se cruzó con hinchas de Brasil y casi se pudre todo: "Me matan"

Oscar Ruggeri se cruzó con varios hinchas de Brasil en el Mundial de Qatar 2022 y vivió un momento muy tenso que casi termina mal.

Oscar Ruggeri tuvo un fuerte cruce con varios hinchas brasileños en pleno Mundial de Qatar 2022. La alegría de la "Verdeamarela" por el buen presente en el torneo se expandió por varios lugares del país organizador y el transporte no fue la excepción. El "Cabezón" viajaba y se encontró con los fanáticos que cantaron en todo momento y, si bien el exjugador respondió con canciones de la Selección, vivió un momento muy tenso que casi termina mal.

Que el campeón del mundo en México 1986 demuestre su bronca contra Brasil ya es común, pero anteriormente no se dio un encuentro tan cercano. En esta ocasión, el ex compañero de Diego Armando Maradona aprovechó a filmar a sus eternos rivales y los picanteó. Por suerte, la situación no pasó a mayores, aunque el propio Ruggeri se bajó del subte junto a su familia instantes después.

"Miren la que me estoy comiendo... me estoy comiendo una acá, todos los brasileros se van al partido. Me estoy comiendo una de gritos, que Pelé, mil goles de Pelé... por favor", expresó el exjugador con respecto a lo que cantaban los hinchas brasileños antes del partido contra Corea del Sur en el que golearon por 4 a 1. Luego, al escucharlos nuevamente, el "Cabezón" cantó contra ellos: "Brasil decime qué se siente tener en casa a tu papá, te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar, que el Diego te gambeteó, que el Cani te vacunó... Maradona es más grande que Pelé. Se lo canto medio despacito porque me matan".

El clima tenso continuó, los fanáticos cantaron contra Lionel Messi y Diego Armando Maradona y el campeón del mundo los cruzó otra vez: "No sé que me gritan de Messi ahora, pero Messi y Maradona son más grande que todos ellos. Pero no puedo gritar tanto porque se arma quilombo...Ya se viene Noche Buena, ya se viene Navidad, para todos los brazucas el regalo de papá. Le cantan chau chau a Messi. Tenemos que jugar semifinal con estos, por favor. Bueno, espero llegar porque me parece que me van a matar".

