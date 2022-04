El historial de Argentina vs México: del golazo de Maxi Rodríguez al offside de Tevez

En esta nota, y después del sorteo del Mundial de Qatar 2022 repasamos las veces que la Selección Argentina se cruzó con México en copas del mundo.

Argentina vs. México: los antecedentes en mundiales

La Selección Argentina de Lionel Scaloni ya conoce a los tres rivales que enfrentará en el Mundial de Qatar 2022. El segundo seleccionado con el que se verá las caras luego de jugar ante Arabia Saudita será un viejo conocido. La "Albiceleste" se medirá ante México el miércoles 30 de noviembre desde las 16:00, hora argentina y en esta nota te contamos las tres veces que se cruzaron por copas del mundo en las que se impuso el combinado nacional.

Los más recientes son de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, pero el primer duelo mundialista entre ambos se llevó a cabo en el Mundial de 1930 disputado en Uruguay. En aquella ocasión, el 19 de julio el elenco nacional ganó por 6 a 3. Guillermo Stábile marcó un triplete, Adolfo Zumelzú convirtió dos tantos más y Francisco Varallo hizo el restante. Para los "Aztecas", Manuel Rosas Sánchez facturó por dos y Roberto Gayón puso el tercero.

En 2006 se disputó un partido que quedará para la historia. El histórico defensor mexicano Rafael Márquez abrió la cuenta a los 6 minutos del primer tiempo, pero Argentina, con Lionel Scaloni en cancha, rápidamente llegó al empate. Hernán Crespo igualó el encuentro a los 9 y con el resultado 1 a 1 en los 90 reglamentarios se fueron al descanso. En el octavo minuto del alargue Maxi Rodríguez sacó un zapatazo infernal para estampar el 2 a 1 y pasar a cuartos.

Cuatro años después se vieron nuevamente las caras en la misma instancia y la "Albiceleste" se impuso. Fue por 3 a 1 y el primer tanto del duelo lo marcó Carlos Tevez -en offside no advertido por la terna arbitral-, el segundo Gonzalo "Pipa" Higuaín y otra vez el "Apache" aumentó con un disparo de media distancia. Javier "Chicharito" Hernández puso el descuento para la "Tri", pero no le alcanzó y los de Diego Armando Maradona avanzaron de ronda. Dejándole la sangre en el ojo, otra vez.

El amistoso ante México que no se jugará

Además de los partidos ante Italia y Brasil que Argentina tendrá en 2022 antes del Mundial de Qatar, estaba la posibilidad de enfrentar a los dirigidos por Gerardo "Tata" Martino. Sin embargo, al compartir grupo en dicho certamen finalmente ese partido no se desarrollará. Minutos después de saber los rivales con los que jugará la "Albiceleste", Lionel Scaloni se encargó de confirmar esta noticia.

"Se cayó el duelo ante México, a buscar otro porque era el único que había seguro. Ahora a buscar algo por otro lado, pero sin dudas que no es una cosa importante lo de los amistosos o jugar contra rivales. Lógicamente me gustaría preparar para el Mundial jugando y si no es posible contra rivales de esta categoría, buscar otro", aseguró el entrenador argentino en una entrevista con TyC Sports.