Argentina le ganó a Países Bajos y es uno de los mejores cuatro equipos del mundo

Dibu Martínez se convirtió en héroe y el equipo de Scaloni es semifinalista del Mundial de Qatar.

La Selección Argentina es semifinalista del Mundial de Qatar después de sufrir muchísimo. El conjunto que dirige Lionel Scaloni, pero que comanda Lionel Messi, enfrenta a Países Bajos por los cuartos de final de la Copa del Mundo. De vencer, el equipo nacional llegará a las semifinales y tendrá, si o si, que disputar siete partidos en el torneo.

Aunque parezca obvio y un poco conformista decirlo, lo cierto es que la Selección Argentina ya cumplió un primer -y gran- objetivo: mejorar la actuación del Mundial de Rusia 2018 donde llegó a octavos de final. El equipo nacional desde hace bastante tiempo está, como mínimo, en esta instancia y ahora buscará su sexta semifinal en la historia y lo hace contra un rival "clásico". Desde las 16 horas en el Estadio Lusail, Argentina enfrentará a Países Bajos y tendrá transmisión de Tv Pública, TyC Sports y DirecTv.

En la semana previa a este partido, el equipo de Lionel Scaloni llegó con un "ruido" que no es habitual en esta Selección. La posibilidad de que Rodrigo De Paul no juegue de arranque por una molestia y, como contrapunto, la opción de que juegue Leandro Paredes en lugar de Enzo Fernández y que el ex River pase a jugar en lugar de De Paul sobe la banda derecha es una de las opciones que maneja Scaloni. Sin embargo, el mismo entrenador fue el que mostró su enojo por las versiones periodísticas que salieron en la previa del partido y que despertó algún cortocircuito. No solo con un sector del periodismo sino también con ciertos acompañantes que filtran esa información.

Más allá del problema -de segundo o tercer orden- que puede ser la relación periodistas y cuerpo técnico, lo cierto es que la Selección Argentina tiene enfrente a uno de los rivales que más ha enfrentado en Copas del Mundo. De la mano de Louis Van Gaal, un entrenador apuntado por sus "cruces" con los jugadores argentinos -como Ángel Di María o Juan Román Riquelme- , Países Bajos ha cambiado su clásico "toque y toque" por un equipo mucho más compacto, completo y pragmático a lo que solíamos conocer.

En criollo, la "Selección Naranja" se convirtió en un equipo muy horizontal que, en un par de toques, le imprime dinámica al juego, llega al área y define. Incluso, también se puede decir que tiene algo a favor, la juventud de sus jugadores le dan esa dinámica, frescura y desfachatez. Allí tienen a uno de los mejores jugadores del Mundial: Cody Gakpo que, en el último tiempo, metió los goles más importantes para el equipo neerlandés.

En este sentido, y tal cual le gusta a Lionel Scaloni, en Argentina existía la posibilidad de que haya cambios puntuales pensando en el rival. Aparecía la posibilidad de usar la línea de cinco defensores (Con laterales volantes) desde el arranque o incluso, durante la semana, se llegó a hablar de un posible 4-4-2. De estos números, por cierto, dependían los intérpretes en el campo de juego. El entrenador optó por la línea de 5 en el fondo y la "Albiceleste" formará con: Emiliano "Dibu" Martínez -inamovible-; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi; Julián Álvarez.

Más allá de los protagonistas, la Selección Argentina busca alcanzar su sexta semifinal, una más en la rica historia que lo tiene como uno de las mejores Selecciones de todos los tiempos. La rica historia del equipo nacional muestra que hay cinco semifinales, dos de los tres mejores jugadores de toda la historia, dos revoluciones futbolísticas y dos Copas del Mundo. En este punto, este equipo está capacitado para dar una alegría más. Porque el plantel permite ilusionar, permite querer la "tercera" y soñar con ser campeón mundial.

Los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022

Contra quién juega el ganador de Argentina - Países Bajos vs. Croacia

El vencedor de esta serie chocará en las semifinales con Croacia, que eliminó a Brasil por penales por 4-2 después del 1-1 en los 120 minutos. El partido se jugará el martes 13 de diciembre de 2022 a las 16 horas de Argentina en el Estadio Lusail de la capital Doha.