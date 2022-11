Alemania se queda sin un crack para el Mundial de Qatar 2022: se lesionó Timo Werner

El delantero Timo Werner, una de las figuras de Alemania, se perderá el Mundial de Qatar 2022 por una lesión en su tobillo a 17 días del comienzo del certamen.

El delantero alemán Timo Werner se perderá el Mundial de Qatar 2022 por una lesión en su tobillo. Sin dudas, esta baja significa un golpe duro para el elenco germano que se prepara para afrontar el certamen a partir del próximo 20 de noviembre. El Leipzig, club en donde se desempeña el futbolista, anunció cuál es su dolencia y por cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

De esta manera, el hábil atacante se suma a la lista de afectados que no estarán en la Copa del Mundo que, a poco tiempo del inicio, se agranda cada vez más. Luego de presenciar el Mundial de Rusia 2018 en donde su seleccionado se despidió en la fase de grupos, no podrá tener su revancha en el mencionado país asiático. Es que, al margen de que el conjunto teutón tiene varias estrellas, para la ausencia de Werner no será fácil encontrar un reemplazo natural.

Según informaron desde la institución alemana a la que representa desde su arribo en la reciente temporada, los exámenes que le realizaron mostraron una rotura de la sindesmosis del tobillo izquierdo. Por este motivo, el futbolista se perderá el resto del 2022, lo que incluye el certamen que iba a disputar con su Selección. Los dirigidos técnicamente por Hansi Flick integrarán el Grupo E del torneo con España, Costa Rica y Japón.

La dolencia sufrida por el atacante fue en el encuentro correspondiente a la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. El Leipzig enfrentó al Shaktar de Ucrania y, aunque lo goleó por 4 a 0 y clasificó como segundo a octavos de final, la noticia de lo que le pasó a Werner opacó la felicidad por lo obtenido. De hecho, quedaron por detrás del Real Madrid, que avanzó de ronda con un punto más producto de cuatro victorias, un empate y una derrota.

Son Heung-min, la estrella de Corea del Sur que también se perdería el Mundial

Son Heung-min, estrella de Corea del Sur, será operado de una fractura en el rostro, luego de haber salido lesionado en el encuentro del martes pasado entre el Tottenham y Olympique de Marsella, por la Champions. El atacante será intervenido por una lesión en el pómulo, alrededor del ojo izquierdo, luego de chocar con el zaguero rival, el congoleño Chancel Mbemba en el mencionado encuentro.

El atacante es la figura principal del representativo surcoreano, que intervendrá en el Grupo H de la competencia, programada en Medio Oriente. Corea del Sur empezará la cita mundialista el jueves 24 midiéndose con Uruguay; luego se topará con Ghana el lunes 28 y cerrará la etapa clasificatoria enfrentando a Portugal el viernes 2 de diciembre.