Mundial 2023: entre guiños, Massa y Tapia presentaron los avales para que Argentina sea sede

El ministro-candidato y el presidente de la AFA dieron detalles de lo que será la inauguración del Mundial 2030 en nuestro país. Tapia deslizó un guiño político en la previa de las elecciones.

El gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentaron los avales para que Argentina sea sede del Mundial 2030. El presidente de la entidad rectora del fútbol, Claudio "Chiqui" Tapia, y el ministro-candidato Sergio Massa se refirieron precisamente a la inauguración del mencionado torneo que se llevará a cabo en nuestro país, con respecto a los dichos de Alejandro Domínguez, mandamás de la Conmebol. En medio de la conferencia de prensa, de la que también participó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, Tapia le lanzó un guiño al tigrense en el marco de las elecciones 2023.

"Ayer fue el día más importante para el fútbol argentino desde que me toca estar en la gestión después del 18 de diciembre del 2022. Tener la posibilidad de haber logrado cristalizar un sueño que se inició hace un tiempo para que el Mundial 2030 tuviera la posibilidad de jugarse en Sudamérica fue un objetivo que nació conjuntamente por el presidente Alejandro Domínguez, 'Nacho' Alonso, Robert Harrison, quien les habla y Gianni Infantino", comenzó Tapia. Acto seguido, se dirigió directamente a Massa y esbozó: "La AFA todos saben lo que era, el fútbol argentino ustedes bien saben cómo estaba. Por eso hay un enorme desafío cuando te toque seguramente conducir este país".

Además, el líder de la AFA se refirió a la realización de la Copa del Mundo juvenil que se llevó a cabo durante 2023: "Si no hubiéramos tenido la posibilidad de que el Estado acompañe no hubiéramos sido sede del Mundial Sub 20. Quiero valorizar y reflejar que la AFA tuvo esa posibilidad porque el ministro -por Sergio Massa- nos acompañó y se movió muy rápido. Eso refleja la posibilidad de que el 2030 los argentinos tengan el inicio y la inauguración de un Mundial tan significativo para el fútbol. A costo cero, los argentinos y las argentinas vamos a ser sede donde el estado no tiene que invertir nada".

Por su parte, Matías Lammens agregó: "Este partido pone a Argentina en el foco del mundo con todo lo que eso representa en el fútbol. Es la primera confirmación de otras que pueden venir, pero puede haber más novedades con el paso de los meses y los años. Teníamos el deseo de que se hiciera el Mundial acá y decíamos que el centenario era la gran oportunidad de devolverle al fútbol sudamericano lo que había aportado. Ese reconocimiento se hizo, vamos a pelear por más, pero esta es una muy buena noticia".

Argentina, Uruguay y Paraguay abrirán de local el Mundial

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, anunció que los partidos inaugurales del Mundial 2030 se llevarán a cabo en Argentina, Paraguay y Uruguay. Además, el torneo llevará un nombre acorde a la historia de este certamen. Claro que, aún no está confirmado cómo será el resto del campeonato del mundo que se jugará cuatro años después del que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en 2026, pero el dirigente brindó una conferencia de prensa sobre esta cuestión junto a sus pares de cada país.

"Creímos en grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario", escribió el mandamás de la Confederación Sudamericana de Fútbol sobre el campeonato del mundo. Por otro lado, la AFA confirmó por medio de su cuenta de Twitter que la "Albiceleste" jugará el primer partido.