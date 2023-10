¿Qué edad tendrá Lionel Messi en el Mundial 2030?

Alejandro Dominguez, presidente de la Conmebol confirmó que la inauguración del Mundial del 2030 se realizará en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Este miércoles 4 de octubre, el mundo del fútbol sudamericano se vio sorprendido por una importante noticia. En conferencia de prensa, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol confirmó que nuestro subcontinente albergará los partidos inaugurales del Mundial del 2030. Teniendo presente esta situación, muchos hinchas se consultan cuál será la edad de Lionel Messi durante el inicio de la justa internacional y si podría estar presente en un certamen que se disputará en nuestro país.

Cuántos años tendrá Lionel Messi mientras se disputará el Mundial del 2030

El Mundial de Qatar 2022 probablemente haya sido el último para la Pulga, que cumplió su máximo anhelo: consagrarse con el certamen más importante del mundo. Obviamente, la final en la que la Albiceleste superó a Francia será siempre recordada por todos los aficionados argentinos.

Vale la pena tener presente que durante el segundo semestre del 2023, el rosarino tuvo algunos inconvenientes físicos que le han impedido disputar compromisos tanto para el equipo dirigido por Lionel Scaloni como en el Inter de Miami. Por ese motivo, se desconoce si el campeón del mundo va a dar el presente en la cita que se organizará en el 2026 Canadá, Estados Unidos y México.

Previamente, en declaraciones brindadas a TyC Sports, el ex Barcelona había agregado: "La verdad que pienso en este Mundial y después veré. Pueden pasar muchas cosas, el fútbol es muy cambiante. Y sinceramente me parece muy difícil, pero no tengo nada claro". Cabe recordar que el capitán de la Selección Argentina se convirtió en el único argentino en haber disputado cinco Copas del Mundo, y en caso de que pueda jugar en el 2026, alcanzaría un nuevo récord en su larga y exitosa carrera deportiva.

A falta de casi seis años y medio para el desarrollo del certamen del 2030 que se jugaría en Argentina, Uruguay, Paraguay, España Portugal y Marruecos, Lionel Messi tendría 43 años.

Qué dijo el presidente de la Conmebol sobre el Mundial del 2030

Una de las personas más emocionadas por la noticia fue el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que aseguró: "Es una gestión que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, que no se originó con nosotros. Hay que honrar la memoria de los que lo hicieron. Un Mundial de 100 años no podría no recordar y no estar a la altura de la circunstancia".

"Va a haber tres inauguraciones que se van a hacer en estos países, tres partidos inaugurales, y va a empezar en Uruguay. La FIFA va a hacer más anuncios de cómo será en Argentina y en Paraguay. Nosotros peleamos para ser sedes y lo logramos. Ahora, la organización es de FIFA y los detalles se darán en tiempo y forma", informó el máximo directivo del fútbol continental.