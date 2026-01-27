Fue presidente de la FIFA y pidió el boicot al Mundial 2026 en Estados Unidos: "Mantenerse alejados"

Blatter, expresidente de la FIFA, pidió el boicot al Mundial 2026 en Estados Unidos

A meses para el inicio del Mundial 2026 que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México, un expresidente de la FIFA rompió el silencio y llamó a un boicot por parte de los hinchas. Se trata nada más y nada menos que de Joseph Blatter, quien estuvo al frente de la entidad desde 1998 hasta su inhabilitación en 2015. Ahora, con un mensaje contra el país presidido por Donald Trump por la administración de este último pidió que los fanáticos no viajen.

Después de las declaraciones del abogado especializado en delitos de cuello blanco y experto en anticorrupción Mark Pieth en una entrevista con el medio suizo Der Bund, el exmandamás de la entidad madre del fútbol lo respaldó en sus redes sociales. El letrado sostuvo que los simpatizantes de las diferentes selecciones participantes deben mantenerse alejados del suelo estadounidense, lo cual el propio Blatter compartió en su cuenta oficial de X (ex-Twitter). Por supuesto, sus declaraciones no tardaron en trascender en el fútbol a nivel global.

El posteo de Blatter pidiendo el boicot al Mundial 2026

"Para los aficionados, sólo hay un consejo: ¡manténganse alejados de Estados Unidos! Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar este Mundial", escribió el directivo que fue inhabilitado para ejercer funciones relacionadas al fútbol en 2015 después de ser investigado por un caso de corrupción junto a Michel Platini -expresidente de la UEFA-, causa de la cual fueron absueltos tiempo después. Con estas palabras, hizo referencia a los dichos de Pieth, quien a su vez agregó que "de todos modos lo verán mejor en televisión. Los aficionados deben saber que, si no complacen a los árbitros, los asignarán directamente al siguiente vuelo de regreso. Con un poco de suerte".

Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, pidió el boicot al Mundial 2026 en Estados Unidos

Los hinchas de qué selecciones no podrán estar en Estados Unidos para el Mundial 2026 por decisión de Trump

El mandamás estadounidense prohibió el ingreso de ciudadanos de determinados países por motivos de "seguridad nacional" y la lista de naciones afectadas es de 19. Entre ellas están Haití e Irán, que tienen su plaza asegurada para disputar el certamen desde los grupos C y G, respectivamente. A ellos puede sumarse la República Democrática del Congo en caso de que logre su clasificación por medio del Repechaje que tendrá lugar en marzo. Además, existen otros países con restricciones parciales como es el caso de Costa de Marfil y Senegal.

En cuanto a las entradas para ver los partidos del Mundial 2026, los hinchas tendrán que adquirirlas por el canal oficial de venta de la entidad presidida por Gianni Infantino para luego iniciar el trámite del FIFA Pass. En principio, el usuario tendrá que iniciar sesión en el sitio oficial, completar un formulario de inscripción donde tendrá que informar su nacionalidad o residencia en el que presentará la solicitud y rellenar el formulario de visa DS-160. A esto tendrá que agregar una foto actualizada y abonar para que luego se le designe una entrevista. Sin embargo, todo este proceso no asegura la emisión de la visa ni mucho menos la presencia en el certamen.

Los grupos del Mundial 2026