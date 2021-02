El pasado sábado, Santiago El Morro García tuvo un triste final. El delantero de Godoy Cruz se suicidó y apareció muerto en su departamento de la Provincia de Mendoza. Horas después de lo acontecido, la madre del goleador manifestó su dolor y criticó duramente a José Mansur, presidente de la institución que lo había relegado hace algunas semanas pese a que transitaba una depresión.

En una entrevista que le concedió a Radio Nihuil, Claudia Correa reveló que intentó comunicarse con la máxima autoridad del Tomba, pero no tuvo éxito: "Le envié un mensaje al señor Mansur en el que le decía que 'quiero recuperar el cuerpo de mi hijo y quiero hablar con usted'. Estoy esperando que me conteste y que me hubiese dado las condolencias por la muerte de mi hijo".

La madre del Morro García, quien viajó desde Uruguay a la Argentina para poder despedir los restos de su hijo, también resaltó que su hijo fue maltratado en Godoy Cruz y señaló a Mansur como responsable: "Cuando mandé ese mensaje, hacía 40 minutos que me había enterado de que había muerto mi hijo y este señor, que no se cansó de despreciarlo, manosearlo y de humillarlo, nunca me contestó".

"Estoy acá en Mendoza, porque mi familia, mis amigos y todos mis compañeros me ayudaron para que pueda venir a retirar al cuerpo de mi hijo. Este señor está en Cariló, disfrutando de sus 'merecidas vacaciones', pero aunque sea me hubiese dado las condolencias", agregó, con muchísimo dolor, Correa.

Asimismo, la madre del futbolista uruguayo que tenía 30 años comentó en detalle cuál era el tratamiento que estaba teniendo para afrontar su estado de salud: "Mi hijo perdió la vida, se suicidó por una depresión, se estaba tratando por psicólogos y un psiquiatra, en los últimos tiempos se lo había relegado del equipo y eso lo sintió muchísimo, además que estamos en pandemia y no nos dejan cruzar de un lado a otro. Finalmente, y con una frase contundente, opinó: "Mi hijo se fue por un negocio".

La fiscal confirmó que el Morro García falleció dos días antes de que encontraran su cuerpo:

La fiscal Claudia Ríos, a cargo de la investigación por el fallecimiento del futbolista Santiago "Morro" García, reveló que su muerte se produjo el jueves, dos días antes de que se encontrara su cuerpo en un departamento de la ciudad de Mendoza. Además, indicó que "no hubo intervención de terceros" en el hecho.

"Hay diferentes comunicaciones que se efectuaron el 4 de febrero en la madrugada, por lo que estamos hablando de aproximadamente esa fecha como el momento de su fallecimiento", explicó la fiscal tras las primeras pericias. Confirmó, en tanto, que "no hubo intervención de terceros de acuerdo al escenario" en el que fue encontrado el cuerpo del jugador, aunque se busca precisar "si hubo alguna instigación o ayuda para que la persona determinara su propia autoeliminación".