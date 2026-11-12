La molestia en Atlético de Madrid al deseo de Julián Álvarez de irse

Una de las novelas del último mercado de pases fue la de Julián Álvarez, que presionó de gran manera para que el Atlético de Madrid se sentara a negociar con el Barcelona y le permitiera marcharse. Sin embargo, la falta de acuerdo entre los clubes provocó que el delantero recibiera un enorme repudio entre los hinchas y que el paso del tiempo expusiera cómo lo sintieron sus compañeros, quienes realizaron la pretemporada a su lado mientras los portales internacionales de deportes se inundaban de miles de noticias.

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“Se te hace un poco raro que un compañero diga públicamente que se quiera ir. No nos sentó del todo bien. Entiendo que un jugador dude si el Barça o el Real Madrid viene a por ti, pero creo que las formas son lo que más nos molestó”, expresó Álex Baena, jugador del conjunto colchonero, en una charla con Cadena SER.

“Seguramente le afecte bastante, ya sabe lo que hizo en su día, ya se ha disculpado, algo que le engrandece mucho pedir disculpas públicamente. Entendemos también a la afición del Atleti que esté enfadada por las maneras en que lo hizo, pero Julián está trabajando mucho y está trabajando para ponerse al nivel. Lo necesitamos mucho para conseguir las cosas y poco a poco se conseguirá el cariño de la gente”.

Por otro lado, el jugador dejó en claro que dentro del plantel hubo una decisión de respaldar a Julián Álvarez por la decisión que había tomado. Además, contó lo que sucedió dentro del vestuario una vez que el Atlético de Madrid dio por terminada cualquier instancia de negociación con el Barcelona por falta de acuerdo. “Le hubiésemos apoyado a que hiciese lo que hiciese. Él es un chico muy inteligente y sabía lo que hizo y cómo nos pudo sentar. Nos pidió perdón a todos y eso le engrandece muchísimo”, culminó.

Julián Álvarez eligió a su nuevo representante, con un inesperado guiño al Barcelona

La primera noticia que sacudió todo fue que Julián Álvarez rompió sus relaciones con Fernando Hidalgo, quien fue su histórico representante, y, tras una semana de búsqueda de agente, logró llegar a un acuerdo con uno que podría ayudarlo de gran manera a cumplir su sueño de sumarse al Barcelona en el próximo gran mercado de pases de Europa. Esto se debe a que en el receso invernal es poco probable que haya un traspaso entre clubes de semejante magnitud.

De acuerdo con la información que brinda Mundo Deportivo, la Araña decidió quedarse con los servicios de Pablo Barquero, quien posibilitó la llegada de Rodri desde el Manchester City al Barcelona. Los medios españoles consideran este movimiento como uno clave y una muestra más de que el delantero tiene decidido irse del Atlético de Madrid porque no se encuentra a gusto con el sistema de juego del "Cholo" Simeone.