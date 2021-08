Luego de la victoria de Boca sobre River, Russo le deslizó una picante frase a Gallardo: "Suerte en la Copa"

Miguel Ángel Russo fue a saludar a Marcelo Gallardo y se refirió al cruce que tendrá el "Millonario" ante el Mineiro en la Libertadores.

Todo Superclásico tiene sus perlitas y el disputado ayer por la noche en el Estadio Ciudad de La Plata no podía ser la excepción. Boca se impuso por penales ante River con un Agustín Rossi encendido que le tapó un penal a Julián Álvarez; por su parte Brian Romero terminó errando el suyo y Armani no pudo lucirse. Caso contrario el vivido por el "Xeneize", donde sí convirtieron Marcos Rojo, Juan Ramírez, Cristian Pavon y Carlos Izquierdoz. Por lo que los dirigidos por Miguel Ángel Russo avanzaron a cuartos de final y en la próxima ronda se verán las caras con Patronato.

Pero River tiene otro desafío en mente, y es que el 12 de agosto estará enfrentando a Atlético Mineiro en el Estadio Monumental buscando quedarse con el primer partido de la serie que lo puede llevar a una nueva semifinal de Copa Libertadores. Luego del encuentro disputado ayer en La Plata, el DT de Boca fue a saludar a Marcelo Gallardo y se dirigió hacia él con una frase que dio que hablar: "Suerte en la Copa", lanzó Russo para con el "Muñeco" que agradeció y mostró una sonrisa ante los picantes dichos del "Xeneize".

Desde la llegada de Juan Román Riquelme a la vicepresidencia de Boca, River no ha logrado ganar un clásico en el corto historial de enfrentamientos desde ese momento. Ambos partidos se disputaron en la Bombonera y en las dos ocasiones en los 90 minutos no se sacaron ventajas. Primero empataron 2 a 2 a principio de año por la Copa Diego Maradona y luego por la Copa de la Liga Profesional igualaron 1 a 1 y Agustín Rossi fue la figura en los tiros desde la "pena máxima". La estadística marca que tampoco desde el lado "Xeneize" se consiguió un triunfo ante el rival de toda la vida, pero los penales también son parte del fútbol y Boca lo ha sabido aprovechar ya en dos ocasiones para avanzar de fase. En la primera no le fue bien ya que terminó siendo eliminado ante Racing por la misma vía. ¿Se le dará esta vez?.

Boca empieza a dar vuelta la historia

Uno de los referentes de este conjunto "Xeneize" es sin dudas el "Cali" Izquierdoz, que no la había pasado nada bien luego de su penal errado ante el Mineiro en uno de los encuentros en donde los de Russo fueron perjudicados. Con él en el equipo nuevamente y lejos de decirle adiós, Boca mostró carácter y se quedó con la serie. El capitán convirtió el 4-1 definitivo, le dio el pase a cuartos y luego declaró feliz: "Es lo más lindo que nos puede pasar representar a este club, hay que sacarse el sombrero con la gente de Boca; pase lo que pase nos apoyan siempre".