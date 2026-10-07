Cuándo juega Boca vs. Banfield por la semifinal de la Copa Argentina 2026: fecha confirmada

Boca Juniors y Banfield ya tienen fecha para definir a uno de los finalistas de la Copa Argentina 2026. El encuentro se disputará el sábado 14 de noviembre, en plena ventana de fecha FIFA, aunque todavía resta confirmar el horario y el estadio. La definición del calendario se demoró por la cargada agenda del equipo xeneize, que continúa en carrera en distintos frentes.

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El partido será el segundo cruce de semifinales del certamen. La otra llave tendrá como protagonistas a Atlético Tucumán y Platense, que se enfrentarán el 28 de octubre. La final de la Copa Argentina, en tanto, quedó programada para el 2 de diciembre. Un torneo que ofrece como uno de sus principales atractivos la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

El camino de Boca hasta las semifinales

Boca comenzó su participación en la Copa Argentina 2026 con una victoria por 2-0 ante Gimnasia de Chivilcoy, en los 32avos de final. En la siguiente instancia derrotó 2-0 a Sarmiento, mientras que en octavos de final tuvo que recurrir a los penales para superar a Vélez después de empatar 0-0 en los 90 minutos.

Boca busca llegar en buen momento.

El gran golpe llegó en cuartos de final. En el Gigante de Arroyito, el Xeneize protagonizó una remontada memorable ante Racing. Perdía 2-0, pero apareció Enner Valencia para marcar un triplete y darle vuelta el partido 3-2, en un partido que derivó en la salida de Juan Pablo Vojvoda como DT de la Academia. Con esa actuación, Boca consiguió el pasaje a las semifinales.

Banfield, a fuerza de penales

El recorrido de Banfield también tuvo momentos de tensión. El Taladro debutó con una contundente victoria 3-0 sobre Real Pilar y luego eliminó a San Martín de Tucumán por penales, tras igualar 1-1. En octavos de final volvió a necesitar de una definición desde los doce pasos: empató 2-2 con Midland y avanzó por 4-3.

En cuartos, el equipo dirigido por Pedro Troglio se enfrentó a Deportivo Riestra. Después de igualar 1-1, Banfield volvió a imponerse en los penales, esta vez por 7-6, gracias, entre otros factores, a una atajada decisiva de Diego “Ruso” Rodríguez. Así se convirtió en el primer semifinalista del torneo.

Boca, el máximo campeón

El Xeneize afrontará la semifinal con un dato que pesa en la historia del certamen: es el máximo ganador de la Copa Argentina, con cuatro títulos. Boca se consagró en las ediciones de 1969, 2012, 2015 y 2020, y buscará volver a una final después de cinco años. River, con tres conquistas, aparece como su principal perseguidor en el historial.