Por qué la victoria de Boca complicó a River para la Libertadores 2027

La noche del viernes expuso la victoria de Boca Juniors por 3-0 frente a Unión de Santa Fe y, en consecuencia, un fuerte dolor de cabeza para River Plate, que sueña con ingresar a la Copa Libertadores de la temporada 2027. Una diferencia más que considerable dentro de la tabla anual provocó que el conjunto de Leonardo Ponzio quede destinado a disputar sólo la Copa Sudamericana.

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A falta de cinco fechas para el final de la Fase Campeonato del Torneo Clausura, el Millonario se encuentra obligado a ganar todos los partidos que le quedan dentro del calendario y llegar lo más lejos que sea posible en la instancia de eliminación para soñar con un posible desembarco en la competencia más importante a nivel de clubes que se encuentra organizada por la CONMEBOL.

La victoria del Xeneize complicó aún más el camino del Millonario hacia la Libertadores del 2027.

Esto es producto de que Boca alcanzó la franja de las 50 unidades, mientras que River aparece en el octavo puesto con 42 puntos. Si bien necesita jugar su partido suspendido frente a Sarmiento para achicar la distancia, lo que se desprende es que virtualmente está lejos de acceder a la instancia de clasificación a la Copa Libertadores. Y que la competencia pasaría a estar con Vélez, que dispone de 48 porotos. Aunque tiene un partido menos.

Hay que recordar que la diferencia de premios entre la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana son más que considerables. Y para un plantel que acaba de gastar más de 40 millones de dólares en refuerzos, se trata de un tremendo cachetazo que lo obliga a ser candidato en el segundo certamen internacional, debido a que dispone de un potencial que los demás clasificados no tendrán dentro de sus planteles.

Por otro lado, se puede mencionar que la segunda chance que River dispone para ingresar a la Copa Libertadores es clasificarse como campeón del Torneo Clausura. Algo que los hinchas no ven como factible, debido a que al equipo le falta bastante desde la idea de juego y mucho más después de lo que fue la presentación con derrota frente a Huracán en el Estadio Monumental.

Otro elemento a considerar que permite explicar este presente es que Leonardo Ponzio se encuentra confirmado como entrenador principal después de haber sido presentado como interino por culpa de la AFA. El reglamento establece que un equipo profesional solo puede estar dos fechas con un entrenador alternativo y que a la tercera tiene que hacer presentación de una oficial. Toda una señal de lo que viene siendo la temporada del Millonario en este 2026.

¿Por qué no juega River este fin de semana?

A diferencia de los demás equipos de primera división, River no sumará minutos frente a Sarmiento de Junín y esto es producto de que se trató de un pedido de AFA por la cantidad de jugadores que fueron convocados a la Selección Argentina junto a las tres bajas por lesión que posee dentro del plantel: Thiago Almada, Tobías Andrada y Aníbal Moreno. Además de que se trata de un rival directo dentro de la clasificación a octavos de final del Torneo Clausura.

Es por ello que el Millonario decidió afrontar un partido amistoso frente a Atlético Escobar, que se encuentra en el Federal A, y que se registró una victoria por 5-0. El primer tiempo culminó con el marcador 1-0, mientras que en el complemento se desató la lluvia de goles que le dio forma a la goleada.