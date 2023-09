Fuerte repudio a un periodista por su vergonzoso comentario sobre la salud de Schumacher

Un periodista se desubicó en medio de una entrevista con un polémico comentario sobre la salud del siete veces campeón del mundo en la Fórmula 1, Michael Schumacher.

Un periodista lanzó un polémico comentario sobre la salud de Michael Schumacher a casi 10 años del accidente que cambió la vida del siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1. Después de una entrevista en un programa en vivo de la plataforma DAZN a un integrante de Red Bull luego del Gran Premio de Japón, dos de los presentes en el ciclo bromearon con el conductor y este último respondió pero generó controversia. Por supuesto, se vio obligado a pedir disculpas con un sentido mensaje.

El buen presente de la mencionada escudería de la mano de Max Verstappen se ve reflejado en la tabla de posiciones del campeonato. Por este motivo, el español Antonio Lobato invitó a su ciclo a Paul Monhagan (jefe de ingenieros) y a otra pata clave en el equipo, como Toni Cuquerella. En plena nota, el expiloto Pedro De La Rosa lanzó un inesperado chiste que derivó en otro comentario y luego en los dichos del periodista.

El exdeportista español soltó al aire y entre risas: "Tiene algún campeonato del mundo más que él", mientras señalaba al hombre de Red Bull. Cuquerella tampoco se quedó atrás y esbozó: "Que tiemble Adrián Newey -también integrante de la escudería-, que viene Antonio". Ante esto, Lobato se refirió a Schumacher y lanzó: "Y Michael, bueno Michael no puede temblar", haciendo referencia al estado de salud de la leyenda alemana.

"Tengo que reconocer que durante el post del Gran Premio de Japón cometí un error. Sin ninguna mala intención, aunque algunos tratan de decir que sí", aseguró Lobato con respecto a sus dichos. Luego, contó el motivo por el cual nombró a Schumacher: "Me salió su nombre por la admiración que le tengo como mucha gente se podría acordar de él. No quise hacer una broma. No quise reírme de él. Nunca haría una broma por algo así, pero estuve torpe, francamente impreciso a la hora de frenar y me pasé".

A casi diez años del accidente que cambió la vida de Michael Schumacher: cómo está de salud el expiloto

El próximo mes de diciembre de 2023 se cumplirán 10 años del terrible accidente que cambió la vida de Michael Schumacher. El talentoso expiloto alemán, multicampeón del mundo con la escudería Ferrari en F1 esquiaba en Los Alpes franceses junto a su familia cuando sufrió un golpe que le provocó daños cerebrales. Desde ese momento en adelante nada fue igual ni en su vida, ni en la de su familia.

Con respecto al estado de salud, es importante destacar que pasaron más de seis años desde que salió del coma y su rehabilitación es muy lenta. Sobrevivió pero la familia entera afronta las consecuencias a nivel económico, ya que no es fácil costear los cuidados que recibe por el estado delicado en el que se encuentra. Aún no puede caminar y vive en una mansión que reconstruyeron especialmente para mantenerlo con vida.

La desgarradora revelación sobre delicado estado de salud de Michael Schumacher

"Es un caso sin esperanza", soltó el periodista Roger Benoit sobre la salud de Michael Schumacher en un relato por demás desgarrador. Además, ante la consulta sobre cómo está el alemán a casi 10 años del accidente, el amigo de la familia sostuvo: "Hay una respuesta a esa pregunta y es la que dio su hijo: 'daría cualquier cosa por hablar con papá'. Esta frase dice todo sobre cómo ha estado su padre por más de 3500 días".