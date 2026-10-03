¿Por qué Messi no juega vs. Burkina Faso en el amistoso de la Selección Argentina? Los motivos

Lionel Messi no dirá presente en una nueva presentación de la Selección Argentina, que enfrentará este miércoles 30 de septiembre a Bolivia, desde las 21, en el estadio Antonio Vespucio Liberti. El capitán no formará parte del equipo que afrontará el segundo amistoso de la nueva etapa posterior al Mundial 2026 (tras faltar también ante Bolivia), aunque sí fue incluido en la convocatoria de Lionel Scaloni para esta ventana internacional.

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Por qué no juega Messi frente a Burkina Faso

La ausencia de Messi responde a una decisión planificada por Lionel Scaloni y la Asociación del Fútbol Argentino. El rosarino fue incluido en la convocatoria para esta fecha FIFA, pero únicamente participará del último amistoso, que tendrá como escenario el Monumental y que fue organizado como su despedida de la Selección Argentina. La determinación no está relacionada con una lesión ni con una suspensión. Messi anunció el 31 de agosto su retiro del seleccionado luego de la final del Mundial 2026 frente a España y, a partir de esa eleccón, Messi decidió de común acuerdo con el DT y "Chiqui" Tapia que su última presentación con la Albiceleste sea ante Benín el martes 6 de octubre en River, frente al público argentino y ya con un 100% de aforo disponible en cancha.

Por ese motivo, el futbolista tampoco estuvo presente en el encuentro ante Bolivia, disputado el miércoles 30 de septiembre en Córdoba. La misma planificación se mantiene para el duelo contra Burkina Faso: Messi no sumará minutos y deberá esperar hasta el martes 6 para volver a vestir la camiseta argentina.

La situación también alcanza a otros referentes. Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso fueron convocados exclusivamente para el partido de despedida ante Benín, mientras que Nicolás Otamendi tampoco será utilizado en los dos primeros compromisos de esta serie. La idea de Scaloni es aprovechar los amistosos iniciales para observar a otros futbolistas y comenzar a darle forma al equipo de cara a la nueva etapa de la Selección.

El entrenador explicó que, una vez terminado el Mundial, este período sirve para realizar cambios y evaluar alternativas. En ese contexto, los encuentros ante Bolivia y Burkina Faso tienen un objetivo diferente al de la despedida de Messi: permitir que los jugadores jóvenes y aquellos que tuvieron menos participación puedan tener minutos con la camiseta argentina.

Cómo será la última presentación de Messi con la Selección Argentina

El último partido de Messi con la Selección Argentina será el martes 6 de octubre frente a Benín, desde las 20, en el estadio Monumental. Allí el capitán volverá a ponerse la camiseta número 10 y llevará el brazalete en una jornada especialmente preparada para cerrar su ciclo con la Albiceleste.

El encuentro tendrá además un significado especial porque será la última presentación de Messi ante el público argentino después de más de dos décadas con la Selección. La AFA también invitó a integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 y a sus familias para acompañar al futbolista en su despedida.

De esta manera, el amistoso ante Burkina Faso marcará el segundo partido de Argentina sin Messi en esta nueva etapa. El 10 deberá esperar unos días más para regresar a la cancha, con una cita ya definida: el martes 6 de octubre, ante Benín, en el Monumental.