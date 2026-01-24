¿Y ahora? La nueva decisión de Fluminense con Serna tras el interés de Boca

La oferta de Boca fue de 5 millones de dólares por la totalidad de la ficha.

Después de casi dos meses de negociación por Marino Hinestroza, que jugará en Vasco da Gama de Brasil, Boca se movió con rapidez y comenzó a dialogar con Fluminense la posibilidad de realizar el traspaso de Kevin Serna, extremo colombiano apuntado para darle un salto de calidad al plantel. Aunque la noche del viernes expuso un cambio inesperado en las charlas que se estaban llevando a cabo.

Lo primero a mencionar es que se trató de un acercamiento oficial por parte del Xeneize para quedarse con la ficha del jugador que se encuentra sumando minutos en Brasil. De acuerdo con los trascendidos, se conoció que se ofreció comprar la totalidad de los derechos federativos en un valor cercano a los 5 millones de dólares, pero pareciera que la propuesta no fue del todo bien recibida y se encontraría rechazada.

El extremo colombiano se quedará en Brasil al menos por seis meses más.

"Fluminense le informó al representante de Kevin Serna que no desea transferirlo en este período", expresó el periodista Germán García Grova. "Además, hay promesa de mejora salarial para retener al futbolista de Colombia. Boca acaba de ser comunicado de esta decisión", profundizó. Esto permite entender que las charlas se encuentran caídas y que de momento no habría ninguna chance de traspaso, al menos en este lapso del libro de transferencias.

Hay que recordar que el equipo por Claudio Úbeda es uno de los pocos de la Liga Profesional que no recibió refuerzos hasta el momento. Un panorama que preocupa bastante dentro del club como también entre los hinchas, debido a que se encuentran clasificados a la Copa Libertadores y los partidos amistosos expusieron una necesidad clara. Una de ellas está en la zona de ataque que cuenta con tres figuras lesionadas y sin una fecha de regreso fijada para Edinson Cavani, Milton Giménez y Miguel Merentiel.

Algo a lo que Juan Román Riquelme se refirió en una entrevista que le dio a Flavio Azzaro en AZZ. “¿Me preocupan los refuerzos? A mí lo que me preocupa es que el equipo juegue bien. Vos fijate cómo se vive acá, hoy estamos en enero, acaba de arrancar el campeonato… Hace 30 o 40 días Boca era una maravilla, la llegada de Paredes es maravilloso, hizo mejores al resto… Boca no ganó, le faltó poquito para llegar a la final, y ahora ya está, no hablemos más ni de Paredes, ni del asado, ni de lo bien que está Boca. Así no podemos vivir", señaló.

¿Se complicó lo de Ángel Romero?

Por otro lado, las negociaciones que Boca lleva a cabo exponen que está tratando de cerrar la incorporación de Ángel Romero que acaba de quedar libre del Corinthians de Brasil. Los cruces de llamado señalaron un principio de acuerdo en lo que respecta a lo salarial.

Sin embargo, hay un detalle que el propio delantero paraguayo aportó en las últimas horas. "No sé todavía, estamos en eso", afirmó cuando la prensa de su país le consultó sobre la chance de regresar al fútbol argentino. De hecho, en dos oportunidades respondió que no tiene un conocimiento preciso sobre su futuro. Algunos rumores hablan de diferencias pequeñas que impiden cerrar el acuerdo y que el jugador emprenda viaje para realizar la revisión médica.