El crack brasileño de 32 años regresa al club que lo vio nacer como futbolista profesional.

Bomba en el mercado de pases: según informan medios brasileños, Neymar Jr. tiene todo acordado para regresar al Santos. El atacante de 32 años y figura de la Selección de Brasil llega cedido por seis meses desde el Al-Hilal de Arabia Saudita al club que lo vio nacer como futbolista profesional. De esta manera, le puso fin a todos los rumores que aseguraban que su futuro estaría en la Major Soccer League de Estados Unidos.

El medio Diário do Peixe, dedicado a cubrir la actualidad del conjunto paulista, aseguró que ambos equipos se harán cargo del salario de 'Ney', quien vuelve al fútbol brasileño tras recuperarse de una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco en su rodilla izquierda que lo marginó de la actividad durante todo 2024. Santos viene de disputar una temporada en la Série B por primera vez en su historia, y ahora cerró como refuerzo a uno de los jugadores más desequilibrantes de la actualidad para esta primera mitad de año.

Neymar regresa al Santos luego de 12 años: cómo fueron las negociaciones con Al-Hilal

El arreglo entre ambos clubes por el salario de Neymar y su llegada por seis meses en condición de préstamo (tiene contrato con el cuadro árabe hasta el 30 de junio) se anunciará de forma oficial en los próximos días. Según informó Diário do Peixe, el deseo del ex Barcelona y Paris Saint-Germain fue clave para que las negociaciones lleguen a buen puerto. En las últimas semanas, se especulaba con que continuase su carrera en la MLS: como posibles candidatos sonaron Inter Miami (donde se hubiese reencontrado con sus amigos Lionel Messi y Luis Suárez) y Chicago Fire (club que le presentó una millonaria oferta).

Su regreso al Santos se produce luego de 12 años: en 2013, la joya de la Selección de Brasil arribó al Barcelona por la importante suma de 88 millones de euros. En su paso por el 'Peixe', conjunto con el que debutó profesionalmente cuando tenía 17 años en marzo de 2009, ganó tres campeonatos paulistas, una Copa Libertadores en 2011 y alcanzó la final del Mundial de Clubes; en aquella ocasión, su equipo cayó goleado 4 a 0 contra los culés, pero 'Ney' pudo demostrar destellos de su enorme talento.

Neymar fue una de las grandes figuras en la obtención de la Copa Libertadores 2011 con el Santos.

Todos los logros de Neymar Jr. como jugador del Santos

225 partidos disputados.

136 goles.

69 asistencias.

Tres campeonatos paulistas (2010, 2011 y 2012).

Copa de Brasil (2010).

Copa Libertadores (2011).

(2011). Recopa Sudamericana (2012).

Finalista del Mundial de Clubes (perdió ante el Barcelona ).

(perdió ante el ). Ganador del Premio Púskas (2011).

Neymar ventiló qué fue lo último que le dijo Messi en Barcelona: "¿Por qué?"

La salida de Neymar del Barcelona en 2017 marcó uno de los momentos más importantes en los mercados de pases en el fútbol mundial. Luego de un conflicto con la dirigencia del club blaugrana, el crack brasileño decidió marcharse al Paris Saint-Germain, equipo que pagó su cláusula de rescisión valuada en 222 millones de euros, el valor más alto de una transferencia hasta la actualidad. Su decisión fue un duro golpe para sus compañeros, especialmente para Luis Suárez y Lionel Messi, quienes conformaban junto a él el tridente ofensivo conocido como la 'MSN' que se alzó con el triplete de Champions League, Liga española y Copa del Rey en 2015.

En las últimas horas, 'Ney' contó cuáles fueron las palabras que le dijo el ídolo de la Selección Argentina antes de que se produzca su partida: "En mi última semana en Barcelona, el propio Messi me pidió que no me fuera del club y que él me iba a convertir en el mejor del Mundo. No le gustó", reveló en diálogo con De cara, com o cara, el nuevo podcast del exdelantero Romário que será estrenado este jueves. El ex Santos llegó al conjunto culé en 2013, y desde entonces fue apadrinado por la 'Pulga', con quien comparte una gran amistad en el presente.