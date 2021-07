River, a punto de robarles un jugador a Boca y a Riquelme

Cuando parecía que el "Xeneize" ya tenía casi cerrado a un refuerzo, apareció el "Millonario" y ahora quedó más cerca del "Monumental" que de la "Bombonera". Quién es, en qué equipo juega y cómo se dio la negociación.

Cuando parecía que Boca se llevaba a Juan Ramírez, el mediocampista de San Lorenzo apareció en el radar de River a último momento y el "Millonario" podría quedarse con el jugador en este mercado de pases del fútbol argentino.

De hecho, el "Millonario" y el "Ciclón" acordaron el préstamo del arquero Augusto Batalla, surgido en Núñez, y en esa negociación agregaron la prioridad de compra de Ramírez por parte de la "Banda" por cuatro millones de dólares, que es el dinero que pretenden desde Boedo por la totalidad del pase del volante ofensivo zurdo de 28 años.

El trasfondo de la disputa entre Boca y River por Juan Ramírez, de San Lorenzo

Un día antes del debut del "Cuervo" en la Liga Profesional nacional, el club de La Ribera llamó al protagonista y lo tentó, por lo que el jugador no quiso firmar la planilla en el partido contra Arsenal porque el reglamento indica que si lo hace ya no podrá jugar en otro equipo del mismo torneo hasta enero de 2022.

Sin embargo, el manager del "Santo", Mauro Cetto, estalló y dijo que no le gustaron "las formas" de las tratativas y que "las condiciones las pone San Lorenzo, no el jugador, y mucho menos Boca". Además, aclaró que la oferta de dos millones de dólares por la totalidad de la ficha "fue muy baja" y que "no daba ni siquiera para sentarse a hablar".

A todo esto, a sabiendas de la molestia entre ambas instituciones, apareció la "Banda" y se quedó con la prioridad para una futura compra de Ramírez, por el que está interesado desde hace un par de temporadas.

Juan Ramírez y Juan Román Riquelme se conocen de Argentinos Juniors

El Vicepresidente y líder del Consejo de Fútbol "azul y oro" sabe perfectamente de las condiciones del mediocampista por la izquierda porque compartieron el plantel del "Bicho" a fines de 2014 en la entonces B Nacional, cuando el ídolo "Xeneize" se retiró como profesional en La Paternal.

Los números de Juan Ramírez

El deportista por el que se pelean los dos gigantes históricos del fútbol argentino pasó además por Colorado Rapids de Estados Unidos, Almería de España y Talleres. En total, desde su debut oficial en la Primera División en mayo de 2011, acumula 174 encuentros con 16 goles y 14 asistencias.