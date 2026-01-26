Gallardo habló sobre un posible nuevo refuerzo para River en el mercado de pases en el fútbol argentino

El "Muñeco" habló sobre la chance de que River haga un movimiento en el cierre del mercado.

El debut en el Torneo Apertura expuso que River fue superior a Barracas Central en varios sentidos, pero necesita ciertos retoques que se pueden mejorar con el paso de los partidos y con la ayuda de algún refuerzo que pueda llegar. Es por ello que a Marcelo Gallardo le consultaron sobre la chance de sumar una cuarto incorporarción en un momento bastante especial del mercado de pases.

Lo primero a mencionar es que el libro de transferencias se mantiene abierto hasta las 20 horas del martes 27 de enero, luego quedará sin actividad hasta la llegada del Mundial. Sin embargo, los clubes que vendan al exterior a partir del siguiente día podrán negociar la incorporación de un jugador hasta comienzos de marzo. Es por ello que desde el "Millonario" van a retrasar de gran manera la salida a préstamo de Lisandro Bajú a Montevideo Wanderers de Uruguay.

Moreno fue uno de los mejores en la victoria del Millonario frente al Guapo.

Algo que despertó una consulta a Marcelo Gallardo sobre la chance de que se incorpore un nuevo integrante al plantel que se encuentra bajo sus ordenes. "Mientras el mercado esté abierto, vamos a estar a la expectativa", expresó en conferencia de prensa. No obstante, se tiene conocimiento del puesto que ocuparía ese jugador que están buscando. Sería un delantero pero siempre que se trate de una oportunidad que es única y que dificilmente se presente nuevamente más adelante.

El paso de las horas colocó un rumor que encendió varias alarmas entre los hinchas en las redes sociales. "River está en negociación con jugador del exterior para que sea su cuarto refuerzo. Si lo contratan, va a ser un futbolista que hará ruido en el mercado de pases", expresó Renzo Pantich en La Página Millonario Steam. Las charlas se estarían llevando en el más absoluto de los hermetismos para que no se produzca ninguna alteración que pueda llegar a invalidar a la operación.

Por otro lado, el mediodía del lunes expuso que alguien cercano a Alexis Cuello lo ofreció al "Millonario" después de que se frustrara su transferencia de San Lorenzo a Boca. No hubo una respuesta afirmativa, ya que se trataría de un jugador que está en observación. Aunque desde el Bajo Flores pretenden una cifra que esté cerca de los 5 millones de dólares para desprenderse de un jugador que es clave para Damián Ayude. Una condición que no sería del todo agradable para los directivos del club de Núñez.

¿Qué dijo Gallardo de cómo jugaron los refuerzos?

Por otro lado, se debe considerar que el mercado de pases se produjeron las contrataciones a préstamo de Fausto Vera y Matías Viña, mientras que Aníbal Moreno fue comprado a Palmeiras en una cifra cercana a los 7 millones de dólares. “¿Sí se acomodaron? Eso lo decide el tiempo, no solo el mediocampo sino el como estamos como equipo. En estos tres partidos hemos trabajado muy bien en equipo, tenemos la imagen de un equipo que defiende muy alto. Eso hace que nos hayan llegado poco Eso me pone bien, iremos creciendo partido a partido”, señaló el "Muñeco" tras la victoria frente a Barracas Central.

El hecho de que haya gastado poco en el mercado le da a River un enorme margen para gastar en nuevo integrante para su plantel. De acuerdo con los trascendidos, el dinero se colocaría en un jugador que marque la diferencia dentro del campo de juego. Algo que se consigue en el exterior y que no solo implique realizar un fuerte movimiento para adquirir su ficha sino también para ofrecerle un salario competitivo. Tampoco hay que descartar que dicha contratación quede reservada para después del Mundial cuando en Europa se haga el recambio de temporada.