El futbolista viral de Almagro que busca club por Facebook: “Recibí un montón de mensajes”

El lateral de 21 años decidió buscar club por Facebook después de quedar marginado de la pretemporada

El mercado de pases del fútbol argentino se encuentra a semanas de bajar sus persianas y esto provoca que algunos jugadores deban recurrir a ciertas medidas para no quedar sin actividad profesional por los próximos meses. El caso más particular es el de Gianfranco Joannaz, que se desempeña en Almagro que disputa la Primera Nacional, que decidió armar una publicación en Facebook con el fin de ofrecerse a los equipos que estén necesitando una alternativa dentro de sus planteles para afrontar la temporada que está a punto de comenzar.

"En Almagro me comunicaron que no me iban a tener en cuenta desde diciembre. Durante este tiempo estuve buscando club, y ellos también lo están haciendo. Está complicando el tema de encontrar uno", expresó el joven futbolista de 21 años en charla con El Destape. Una medida que está pensada con el fin de darle una bocanada de aire fresco a su carrera como profesional. Además, se da en un contexto deportivo bastante especial porque la temporada 2026 de la Primera Nacional tiene fecha de arranque para el fin de semana del próximo 14 de febrero.

Con contrato hasta diciembre del 2027 y con el sueño de mostrarse para extender su carrera como profesional.

"Soy Gianfranco Joannaz, tengo 21 años. Soy actual jugador profesional de Almagro, sin chances este año. Ando buscando club para salir a préstamo sin cargo. Soy lateral volante derecho, pero puedo jugar por izquierda sin problemas también. El que sepa de algo me chifla, busco rodaje para este año. Mensajes al privado", expone la publicación que el lateral publicó en el grupo "Pruebas de jugadores 2026" y que rapidamente se hizo viral gracias a los comentarios de los usuarios. Fueron varias las personas que le brindaron mensajes de apoyo y le realizaron sugerencias para guiarlo en la búsqueda de un nuevo club.

"Me surgió hacer esto por un hecho de tiempo. No iba a imaginar la repercusión que se armó", afirmó Gianfranco Joannaz. "Desde el club no me han dicho nada sobre el posteo. He hablado con el vicepresidente y me ha dicho que estaba bien, que no había nada de mal. Capaz que a alguien le interesa", agregó. Su vinculo contractual con Almagro es hasta diciembre del 2027 y se encuentran entrenando con el plantel profesional. Sin embargo, no lleva a cabo determinados trabajos que están enfocados en cuestiones tácticas, debido a que se trata de un integrante que no forma parte de la consideración de Gabriel Gómez, que fue presentado en noviembre del 2025 como nuevo entrenador.

La publicación contó con una gran cantidad de apoyo de los hinchas que tratan de guiar al joven en su búsqueda.

Tan grande fue la repercusión de la publicación que en un puñado de días alcanzó los 357 comentarios, rompió la barrera de los mil me gusta y fue compartida en 37 oportunidades. Una decisión que está comenzando a dar sus primeros efectos positivos. "Recibí un montón de mensajes, pero no hay nada 100% concreto. Ni que yo te pueda decir 'si hay algo avanzado'. Es más que nada hablar, mandar videos", reveló Joannaz.

Por otro lado, señaló que los contactos que se produjeron fueron desde Chile, Perú y España. "De acá no tanto porque ya los planteles medio que se armaron. De Liga Profesional ni hablar porque arranca en estos días, y en Primera Nacional al no tener minutos es más complicado. Estoy dispuesto a salir a jugar afuera. Uno cuando es chico sueña con poder salir y jugar al fútbol en otro país. Iría a afuera para probar suerte", reflexionó sobre la chance de ser transferido en los próximos días.

En lo que respecta a la modalidad de la transferencia, hay una decisión institucional que le puede permitir a Gianfranco Joannaz cierta ilusión de regresar y tener revancha en el fútbol argentino en caso de que se le presente la chance de irse al exterior. "La intención del club y que me lo hicieron saber siempre fue salir a préstamo".

No obstante, el lateral dispone de otra alternativa que le permitiría ampliar el margen de búsqueda en caso de que no aparezcan interesados en los próximos días o quede sin actividad hasta la llegada del próximo mercado de pases. Se trata de la libertad de acción. "No sé, lo pensaría. No te diría ni que sí ni que no ahora, porque no sabría decirte, pero seguramente sí lo pensaría, porque yo con Almagro estoy muy agradecido, he firmado mi primer contrato. Ahí tuve la posibilidad de cumplir el sueño de jugar en primera".

El riesgo de quedar sin actividad oficial para un jugador profesional es enorme porque le quita ritmo de competición y esto lo obliga a tener que desarrollar una serie de trabajos especiales. Algo que demanda un cierto tiempo en lo que respecta a la puesta a punto. Y en un fútbol tan necesitado de resultados no es algo que se reciba con los brazos abiertos y más cuando se pretende contratar a un refuerzo. "Amo el fútbol, es mi vida, yo quiero jugar, tratar de demostrar en cancha el tipo de jugador que soy. De ahí en más poder mostrarme y si surgen mejores cosas, mejor", cerró Gianfranco Joannaz.