Racing se queda sin 9 y va por un refuerzo de Europa: el delantero que pidió Costas

Racing se prepara para la salida de de un delantero en este mercado de pases y Gustavo Costas ya apuntó a un extranjero como refuerzo llegado desde Europa.

Racing afronta días decisivos en el mercado de pases. Con la salida de Adrián Balboa prácticamente encaminada rumbo a Rusia, la dirigencia ya activó el plan de reemplazo con Damián Pizarro, un joven atacante chileno con proyección internacional que llegaría por pedido expreso de Gustavo Costas.

El ciclo de Adrián Balboa en Racing parece estar llegando a su fin. Desde Rusia llegó una mejora concreta en la oferta por el delantero uruguayo y en Avellaneda consideran que están dadas las condiciones para avanzar con la transferencia. El club interesado es el Pari Nizhniy Novgorod, que aceleró en las últimas horas para quedarse con el atacante.

En un primer contacto, la institución rusa había ofrecido un millón de dólares sujeto al cumplimiento de objetivos. Sin embargo, desde Racing fueron tajantes: ese monto debía ser fijo. La respuesta no tardó en llegar y fue positiva: un millón de dólares limpios y sin bonos, aunque a pagar en cuatro cuotas.

La propuesta satisface a la directiva, que estaría dispuesta a aceptarla una vez que finalice el mercado local, el próximo 27 de enero, para así ganar tiempo y extender el período de incorporaciones hasta fines de marzo.

Mercado de pases: Racing libera cupo y apunta a Europa

La salida de "Rocky" Balboa no solo resolverá una situación deportiva, sino que también abrirá una puerta clave en el mercado de pases. La "Academia" liberará un cupo de extranjero, lo que le permitirá buscar un refuerzo fuera del país sin restricciones. Y ahí aparece el nombre que entusiasma al cuerpo técnico.

En las últimas horas trascendió que Pizarro es el delantero apuntado para ocupar el lugar vacante. Se trata de una apuesta joven, con experiencia reciente en Europa y características físicas que encajan con la idea de juego de Costas.

Pizarro, el delantero que está cerca de abrochar Racing para cubrir la salida de Balboa.

Quién es Damián Pizarro, el delantero que pidió Costas

Pizarro es un atacante chileno de 20 años, diestro y de casi 1,87 metros de altura, que pertenece al Udinese de Italia. En el último semestre estuvo cedido a Le Havre de Francia, aunque su paso por la Ligue 1 fue breve: apenas disputó dos partidos (26 minutos en total). Ante la falta de continuidad, el club italiano decidió cortar de manera anticipada el préstamo.

Ese contexto abre una ventana para Racing, que avanza con charlas con la posibilidad de incorporarlo, ya sea a préstamo o mediante una negociación que le permita potenciar a un jugador joven con roce internacional. En Avellaneda valoran su potencia física, su capacidad aérea y el margen de crecimiento que todavía tiene.

Gustavo Costas y la búsqueda del nuevo 9

Para Costas, la llegada de un nuevo delantero es prioritaria. Con el inicio del campeonato a la vuelta de la esquina, el entrenador quiere contar con variantes claras en el ataque y no depender exclusivamente de Adrián "Maravilla" Martínez. La posible salida de Balboa obliga a acelerar gestiones y a tomar decisiones rápidas.

En ese escenario, Pizarro, surgido de Colo Colo en donde marcó 12 goles en 58 partidos, aparece como una apuesta estratégica: joven, con experiencia europea reciente y con un perfil que puede adaptarse al fútbol argentino. Racing sabe que no será una negociación sencilla, pero confía en que la necesidad del Udinese de reubicar al jugador puede jugar a su favor.