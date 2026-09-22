¿Menos futbolistas argentinos a Brasil? La drástica medida que afecta las ventas

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tomó una drástica decisión que puede afectar directamente a los futbolistas argentinos que se desempeñen en el país, como también a las posibles ventas futuras a sus clubes. La misma tiene que ver con ciertas límites para las instituciones a la hora de contar con jugadores extranjeros en sus respectivos planteles. La buena noticia es que no será de inmediato, ya que se llevará a cabo con el paso de los años y tiene un objetivo clave que puede fortalecer aún más al fútbol de dicha nación.

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El plan de este esquema aprobado por la entidad busca limitar la presencia de extranjeros en partidos correspondientes a las dos primeras categorías. El mismo comenzará en 2027 de manera progresiva y terminará en 2030, donde volverá a un sistema similar al del fútbol argentino. Al mismo tiempo, agregaron otra medida que puede favorecer a las inferiores de cada equipo, incluso también al seleccionado que dirige Carlo Ancelotti en un futuro no muy lejano.

Los detalles de las medidas en el fútbol brasileño que pueden afectar a los argentinos

Actualmente, los clubes pueden presentar hasta nueve extranjeros por partido y la idea es llegar a sólo cinco dentro de cuatro años. En 2027 pasarán a ser ocho, en 2028 siete, en 2029 serán seis y en 2030 volverán a ser cinco, lo cual sucedió entre 2014 y 2022. Esto le abrirá el camino a los juveniles del país, quienes también se verán beneficiados por otra decisión vinculada a que los planteles -desde el año próximo- contarán con 50 futbolistas y parte de ellos serán Sub 23.

En 2027 tendrán que tener 20, mientras que deberán ser 21 en 2028, 23 en 2029 y 25 en 2030, cuando antes no tenían obligación de darle lugar. Sin dudas, ambas determinaciones pueden favorecer al fútbol brasileño en cuanto a las formativas, pero también a nivel seleccionado, tanto juvenil como Mayor, ya que los equipos podrán darle más rodaje a las joyas de las inferiores para que luego lleguen a vestir la "Verdeamarelha". De esta manera, fomentan aún más su propio fútbol sin depender tanto de extranjeros como sucede en algunas instituciones. Esto también afectaría a los argentinos, ya que tendrán que "deshacerse" gradualmente de algunos por cuestiones de cupos.

Agustín Rossi, arquero de Flamengo

Qué llevó a la CBF a tomar esta decisión de límites con extranjeros

La Confederación Brasileña de Fútbol realizó un estudio que tuvo como resultado la presencia de 95 jugadores extranjeros en 2022 que llegó a un total de 162 en 2025. Hoy hay 146, lo cual sin dudas es un número llamativo teniendo en cuenta que es sólo correspondiente a dos categorías. El Movimiento de Clubes Formadores fue quien elevó la propuesta al organismo con el objetivo de ampliar la participación de los Sub 23 que a su vez haga crecer la fortaleza de los equipos con el paso del tiempo y los 40 clubes aceptaron.

Los clubes se unieron contra la prohibición de las apuestas

Los grandes del fútbol brasileño se movilizaron contra la posible prohibición de las apuestas deportivas en su país y preparan un comunicado conjunto para manifestar su rechazo a la medida que impulsa el Gobierno de Lula. Los dirigentes consideran que, si finalmente se concreta la prohibición mediante una Medida Provisional (decreto), el impacto económico sobre las instituciones sería de tal magnitud que podría significar "el fin del fútbol brasileño".

Los representantes de distintos sectores del fútbol mantuvieron una reunión este jueves para definir el contenido del documento y establecer una postura común frente a los posibles cambios en la legislación. La iniciativa comenzó en San Pablo y luego sumó a las federaciones de Río de Janeiro, Rio Grande do Sul y Minas Gerais, además de importantes clubes de esos estados como Flamengo, Fluminense, Cruzeiro y Grémio.