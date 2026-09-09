Los 9 jugadores históricos de Brasil que borró Ancelottil: la sorpresiva lista para la fecha FIFA

Carlo Ancelotti presentó la nueva lista de Brasil con nueve figuras afuera y una fuerte apuesta por jóvenes para los amistosos ante Australia e India.

Carlo Ancelotti comenzó a darle forma a una nueva etapa en la selección de Brasil con una convocatoria que generó sorpresa. El entrenador italiano decidió prescindir de nueve futbolistas de enorme recorrido, incluidos varios referentes del Mundial 2026, y abrió espacio para una camada de jóvenes. La lista corresponde a los próximos amistosos frente a Australia e India, entre fines de septiembre y comienzos de octubre.

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La renovación que pretende llevar adelante Ancelotti en Brasil ya tiene sus primeros nombres. La decisión deja una señal clara: el italiano, múltiple ganador en Real Madrid, pretende comenzar a construir una renovación generacional sin desprenderse por completo de la experiencia.

Las figuras que descartó Ancelotti en Brasil

Una de las principales novedades aparece bajo los tres palos. Ancelotti decidió no convocar a Alisson, Ederson ni Weverton, tres arqueros que formaron parte de distintas etapas recientes de la Selección de Brasil y que también estuvieron vinculados al proceso del Mundial 2026.

En esta oportunidad, el entrenador eligió a Hugo Souza, arquero de Corinthians que ya tuvo participación durante su ciclo, junto con Pedro Morisco, de Coritiba, y Otávio, de Cruzeiro.

La modificación muestra una de las prioridades del técnico: comenzar a darle rodaje a jugadores que podrían convertirse en alternativas importantes para los próximos grandes torneos.

Las ausencias no se limitan al arco. La lista de Brasil también dejó afuera a varios futbolistas con experiencia internacional y pasado mundialista. Entre los nombres más destacados aparecen Casemiro, Danilo, Alex Sandro, Fabinho, Gabriel Martinelli y Matheus Cunha. El caso de Casemiro resulta particularmente llamativo por su extensa trayectoria con la selección y porque actualmente comparte plantel con Lionel Messi en Inter Miami.

De esta manera, Ancelotti decidió modificar buena parte de la estructura que utilizó en la última Copa del Mundo y darle protagonismo a jugadores que todavía buscan consolidarse con la camiseta brasileña.

Neymar ya no forma parte de los planes de Brasil

Entre las ausencias existe un caso diferente al resto: Neymar. El delantero atravesó una preparación física exigente para intentar llegar en condiciones al Mundial 2026, pero una lesión sufrida antes del torneo terminó condicionando su participación. Durante la competencia tuvo pocos minutos y consiguió convertir un gol de penal en la derrota frente a Noruega.

Brasil quedó eliminado en los octavos de final ante el equipo liderado por Erling Haaland. Después de esa eliminación, Neymar anunció su retiro definitivo de la Selección de Brasil, por lo que su ausencia en la nueva convocatoria responde a una situación diferente a la del resto de los futbolistas que no fueron llamados.

Quiénes siguen siendo importantes para Carlo Ancelotti

A pesar de la renovación, el entrenador italiano no decidió romper completamente con la experiencia. Marquinhos continúa como uno de los principales referentes de la Selección de Brasil. A su lado aparecen jugadores de enorme peso en el fútbol europeo como Vinicius, Raphinha, Gabriel Magalhães y Bruno Guimarães.

También fue convocado Joao Pedro, otro de los nombres que integran la nueva estructura que Ancelotti pretende desarrollar. La idea, entonces, no parece ser una ruptura total con el plantel anterior, sino una combinación entre los futbolistas consolidados y una camada que necesita comenzar a sumar experiencia internacional.

Siete debutantes y diez jugadores del Brasileirao

Uno de los datos que mejor refleja el cambio de rumbo es la presencia de siete futbolistas que todavía no sumaron minutos con la selección mayor. A esto se suma una fuerte apuesta por el fútbol brasileño: diez de los convocados juegan actualmente en el Brasileirao.

La decisión también permite observar el criterio que Ancelotti pretende aplicar en esta nueva etapa. En lugar de sostener exclusivamente a los nombres de mayor recorrido internacional, el técnico busca ampliar el universo de opciones y observar de cerca a los talentos que podrían convertirse en protagonistas durante los próximos años.

La explicación de Ancelotti sobre la renovación

El entrenador explicó que la convocatoria fue diseñada para mantener un equilibrio entre experiencia y juventud. “Buscamos una nómina balanceada que sostenga la base del Mundial, pero que sirva de plataforma para la camada que viene”, señaló Ancelotti.

El italiano también dejó claro que el objetivo está puesto en preparar jugadores que puedan alcanzar su mejor versión de cara a los próximos grandes desafíos de Brasil. “La prioridad ahora son los futbolistas jóvenes que llegarán en plenitud a la siguiente Copa del Mundo o Copa América”, agregó.

Además, Ancelotti aclaró que los jugadores que quedaron afuera no necesariamente fueron descartados de manera definitiva. “Las puertas siguen abiertas para todos”, aseguró, aunque remarcó que en esta etapa prefiere concentrarse en el desarrollo de los talentos emergentes.

Así, Carlo Ancelotti inició una nueva etapa en Brasil con una convocatoria que marca un fuerte cambio de rumbo: nueve figuras de peso quedaron afuera, Neymar ya anunció su retiro y siete futbolistas tendrán la posibilidad de estrenarse con la selección mayor. Los amistosos ante Australia e India serán la primera prueba para esta nueva generación de la Canarinha.