Mauro Icardi, a un paso de Inglaterra: fue ofrecido a un histórico equipo de la Premier League en medio de su conflicto con Wanda Nara

El mercado de pases en varias partes del mundo se encuentra cerrado, pero aquellos jugadores que disponen de su pase en su poder pueden tener un tiempo más para negociar sus incorporaciones. Es por ello que Mauro Icardi se encuentra buscando nuevo club y esto provocó que haya sido ofrecido a un equipo histórico de la Premier League después de haber quedado libre del Galatasaray de Turquía.

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"Mauro Icardi fue ofrecido al Everton. El delantero se encuentra libre", expresó el periodista Germán García Grova sobre la chance que se le presentó al atacante de 33 años. Uno que no consiguió club y que debe disminuir sus exigencias para poder extender su carrera; si no, se quedará un par de meses hasta la llegada de 2027 sin tener minutos de manera oficial.

No es el primer equipo en donde el delantero suena para reforzar a un plantel, porque a lo largo del mercado regular su nombre se vinculó con equipos como Elche y Real Betis de España, Benfica de Portugal, Besiktas de Turquía, Lazio y Fiorentina de Italia. Hasta hubo una pequeña chance de que se sume al fútbol argentino después de una pequeña consulta de Platense, que salió disparado al conocer sus pretensiones salariales.

Lo llamativo es que Mauro Icardi llegó a tener una enorme consideración en el mercado internacional, pero su conducta por fuera de los campos de juego lo llevó a que muchos clubes se bajen de la carrera por contratarlo. El hecho de haberse ausentado por varios días de los entrenamientos para solucionar un problema matrimonial fue uno de los sucesos más comentados y que rápidamente lo alejó de los primeros planos deportivos. A esto se le suma el conflicto reciente que tuvo -y mantiene- con Wanda Nara, su ex pareja, y ex representante.

¿No hay chance de que juegue en River?

Hasta hace un tiempo, el nombre de Mauro Icardi se encontraba vinculado de gran manera con River, que buscaba reforzarse para disputar la Copa Sudamericana. De hecho, el propio jugador jugaba con los rumores al subir fotografías desde su casa en la Argentina, donde el Monumental aparecía de fondo. Sin embargo, los comentarios del mercado de pases quedaron en ese plano y nunca se transformaron en una realidad.

Hay dos motivos por los cuales no se produjo su llegada. El primero es que Marcelo Gallardo no estaba del todo convencido de fichar a un jugador que no se encuentra adaptado a su sistema de juego. No por nada Miguel Borja quedó casi marginado cuando se abrió el mercado, porque era un referente de área que esperaba la pelota para definir en vez de unirse al sistema que sus compañeros armaban. Mientras que el segundo se vincula con lo extradeportivo. La presencia del atacante argentino en el país podía provocar que los medios del espectáculo busquen detalles de su vida para resaltar y tal vez esto podía sacarlo de total concentración.