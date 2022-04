Mundial de Bridge: Mauricio Macri acusó una "lesión", no jugó un partido clave y Argentina quedó eliminada

La Selección Argentina quedó eliminada en el torneo que está reconocido por el Comité Olímpico Internacional. Mauricio Macri no se presentó al partido clave.

La última semana Mauricio Macri volvió a irrumpir en el mundo del "deporte". El ex presidente fue parte de la Selección argentina de Bridge, juego que está avalado por el Comité Olímpico internacional, y quedó eliminado tras perder ante Suecia. Sin embargo, el ex mandatario abandonó y no se presentó a jugar por haber sufrido una "pequeña conjuntivitis".

Durante la semana pasada, Macri no se presentó a diferentes eventos claves en su rol de Presidente de la Fundación FIFA para quedarse a jugar a las cartas en Parma, Italia. En este caso, la Selección Argentina enfrentó -y cayó- ante Suecia luego de haber llegado en la novena posición, pero solo clasificaban los ocho mejores a la próxima ronda. Si vencía a Suecia -que estaba séptimo- pasaban de ronda en el torneo de Salsomaggiore Terme que finaliza el próximo 9 de abril.

Con este resultado, Argentina quedó en mitad de tabla con 223.53 puntos y se ubicó en, de esta forma, en el puesto 12 entre 23 naciones. Mientras que los que pasaron de ronda fueron Dinamarca, Polonia, Francia, India, Suecia, Bulgaria y dos combinados que corresponden a Estados Unidos. Con estos resultados, la categoría seniors argentina, que cayó 37 a 25 ante el combinado sueco quedó eliminada.

Mauricio Macri no se presentó al último partido luego de haber acusado una "leve conjuntivitis", según recogieron diferentes medios tras haber hablado con el resto de sus compañeros de equipo. De eta forma, no se presentó al partido más importante del torneo. El ex presidente, actualmente, tiene permiso para estar fuera del país luego de que el juez federal Julián Ercolini le haya entregado un permiso especial a pesar de estar procesado en la causa de espionaje de las víctimas del ARA San Juan.

Durante la semana pasada, Mauricio Macri -responsable de la Fundación FIFA- faltó al sorteo del Mundial y sorprendió a todos los que comparten trabajo en el ente mundial. No fue el el primer evento de la Fundación FIFA a la que pegó un faltazo, ya que en la previa no asistió a una celebración organizada por el torneo y que se suma a las responsabilidades que tiene como presidente de esta fundación. La entidad madre del fútbol mundial, al mando de Gianni Infantino, firmó un convenio con la Fundación Qatar y Generation Amazing. El objetivo de este contrato es que se lleve a cabo el programa Football for Schools en el país organizador de la Copa del Mundo