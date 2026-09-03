Los Pumas tendrán una baja sensible ante Australia, ya que Matías Moroni sufrió una fractura en el pómulo y no podrá alcanzar los 100 caps con Argentina.

Los Pumas se preparan en Mendoza con la cabeza puesta en la revancha ante Australia, pero Felipe Contepomi recibió una mala noticia. Matías Moroni sufrió una fractura en el pómulo durante el primer test en Jujuy y quedó descartado para el encuentro del sábado. Así, el back deberá esperar para alcanzar una marca de 100 partidos internacionales con el seleccionado argentino.

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El golpe se produjo durante el segundo tiempo del partido disputado en el estadio 23 de Agosto. Moroni ingresó en el complemento, pero terminó el encuentro con un fuerte traumatismo en el rostro.

Los estudios médicos posteriores confirmaron una fractura en el pómulo. La lesión le impedirá estar disponible para la revancha frente a Australia, que se jugará este sábado, desde las 18, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

La noticia obliga a Contepomi a mover una pieza en la convocatoria. Para ocupar el lugar de Moroni, el entrenador citó a Facundo Cardozo, tercera línea de Dogos XV, quien ya formaba parte del proceso de Los Pumas como integrante del grupo de desarrollo.

Los Pumas buscan revancha ante Australia

La baja de Moroni llega en una semana en la que Argentina intenta corregir los errores que le costaron el primer partido de la serie. Los Pumas cayeron 27-21 ante Australia en Jujuy, en un encuentro que tuvo diferentes momentos. El equipo argentino logró dominar durante varios pasajes y reaccionó en el segundo tiempo, pero los Wallabies fueron más efectivos cuando tuvieron sus oportunidades.

Uno de los principales aspectos que deberá corregir el seleccionado será la cantidad de pérdidas de pelota. Argentina entregó 18 posesiones, un número que terminó siendo determinante en el desarrollo del encuentro.

La revancha será entonces una oportunidad para cambiar la imagen, empatar la serie y cerrar de la mejor manera la última presentación de Los Pumas en el país durante 2026.

Cuándo juegan Los Pumas contra Australia

El segundo test de la serie se disputará el sábado 5 de septiembre desde las 18, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Será un partido especial para el seleccionado argentino porque marcará su última presentación como local durante 2026. Después del duelo ante Australia, Los Pumas no volverán a jugar frente a su público hasta la próxima temporada.

Contepomi tiene previsto anunciar la formación el jueves. Allí se conocerá quién ocupará el lugar de Moroni y si el entrenador decide introducir otros cambios en el XV inicial.

La espera de Moroni por los 100 caps

Para Moroni, la lesión tiene además un significado particular. El back deberá postergar la posibilidad de alcanzar los 100 caps con Los Pumas, una cifra reservada para un grupo reducido de jugadores en la historia del seleccionado.

Su ausencia no solamente representa un problema deportivo para Contepomi, sino también un freno para una marca individual que el jugador esperaba alcanzar con la camiseta argentina.

El momento tampoco podría ser más significativo: la revancha contra Australia será la última oportunidad de Los Pumas de despedirse de su público en este 2026. Moroni deberá seguir su recuperación y esperar una nueva oportunidad para llegar al centenar de partidos internacionales.

Un cierre de año lejos de Argentina

Después de Australia, Los Pumas tendrán que esperar hasta noviembre para volver a competir. El tramo final de la temporada se desarrollará íntegramente en el exterior.

Argentina disputará los tres encuentros restantes de la fase regular del Nations Championship como visitante. El primer compromiso será ante Irlanda, el 6 de noviembre en Dublín.

Una semana después llegará el turno de Italia, el 14 de noviembre en Génova, mientras que el cierre de la fase regular será frente a Francia, el 21 de noviembre en París. Luego, las finales del torneo se disputarán en Inglaterra.

Por eso, el partido frente a Australia en Mendoza tendrá un valor doble. Los Pumas no solamente buscarán recuperarse de la derrota sufrida en Jujuy y quedarse con la serie: también intentarán regalarle una última alegría a su público antes de emprender un largo cierre de temporada fuera del país.

Y para Matías Moroni quedará una cuenta pendiente. La fractura en el pómulo lo dejó afuera de una revancha importante y, al mismo tiempo, postergó el momento que esperaba: llegar a los 100 caps con Los Pumas.