Martín Palermo: cuántos hijos tiene y quiénes son

Martín Palermo construyó una de las carreras más recordadas del fútbol argentino, pero detrás de sus goles, sus hazañas con Boca Juniors y su trayectoria como entrenador también existe una historia familiar atravesada por el amor, la paternidad y momentos de profundo dolor. El ex delantero tiene cuatro hijos en su historia personal, aunque uno de ellos falleció pocas horas después de nacer.

{{{htmlAmp}}}

Los hijos de Martín Palermo: su primera niña

Su primera pareja conocida fue la modelo brasileña Jaqueline Dutrá, con quien estuvo durante su etapa como futbolista de Estudiantes de La Plata. A través de esa relación, Palermo se vinculó con Aline, la hija de Jaqueline, a quien crió como una hija del corazón y con la que construyó un vínculo muy cercano. Aunque no es su hija biológica, siempre ocupó un lugar importante en su vida familiar. Aline, además, lo convirtió en abuelo.

Aline junto a Palermo años atrás.

Con Jaqueline también tuvo a Ryduan Palermo, su primer hijo biológico, nacido el 24 de julio de 1996. El joven siguió los pasos de su padre y eligió dedicarse al fútbol profesional. Se desempeñó como delantero y desarrolló su propio recorrido deportivo, con experiencias en distintos equipos y países. Martín siempre manifestó su acompañamiento y orgullo por el camino que eligió su hijo.

Ryduan con su papá Martín Palermo.

El momento más díficil de Martín Palermo

Después de su separación de Jaqueline, el ex goleador inició una relación con Lorena Barrichi, con quien llegó al matrimonio. Juntos atravesaron uno de los episodios más dolorosos de sus vidas: en 2006 esperaban a Stefano, pero el bebé nació prematuramente, en la semana 29 de gestación, y falleció a las 72 horas. La pérdida dejó una huella imborrable en el ex futbolista, que decidió llevar el nombre de su hijo tatuado en el cuerpo como una manera de mantener vivo su recuerdo.

Una nueva oportunidad para Martín

Tiempo después, Palermo volvió a encontrar el amor junto a Jessica Geneux, con quien comenzó una relación en 2008. La pareja consolidó su vínculo y formó una nueva familia. El 8 de febrero de 2016 nació Gianluca, el hijo que tuvieron juntos y que se convirtió en el menor de sus hijos. El exdelantero suele mostrarse muy cariñoso con él y compartir distintos momentos de su vida familiar.

Gianluca Palermo, el otro hijo del goleador.

Actualmente, Jessica es su compañera de vida y ambos continúan compartiendo su día a día junto a Gianluca. En enero de 2026, Palermo disfrutó de unas vacaciones familiares en Punta del Este junto a su esposa y el pequeño. Una vida llena de momentos buenos y momentos malos de los que el "Titán" se supo recuperar, con un gran poder de resiliencia.