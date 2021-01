El periodista sorprendió a todos.

El periodista Martín Liberman sorprendió a sus seguidores de Twitter con un anuncio inesperado. Es que, después de más de dos décadas trabajando en Torneos, decidió alejarse para buscar nuevos horizontes profesionales. Con un mensaje escueto y diferentes imágenes suyas conduciendo programas de Fox Sports, el protagonista mostró su dolor por dejar que se transformó en su segundo hogar durante las últimas décadas.

"Tras 26 años, tomé la difícil decisión de despedirme de despedirme de Torneos para encarar nuevos desafíos profesionales. Gracias por las oportunidades que me abrieron en esta casa. Me llevo excelentes recuerdos, un sinfín de anécdotas y grandes amigos, además de 6 mundiales", manifestó Martín Liberman, quien en la fusión entre Fox Sports y ESPN no ha ingresado en los planes de las autoridades. No, al menos, hasta el momento de su renuncia: no forma parte de ninguno de los programas que salen al aire de las señales adquiridas por Disney.

De este modo, y teniendo en cuenta que hace pocas semanas también hizo pública la decisión de Radio Late de no tener programas en vivo durante el mes de enero, el periodista deportivo dejó de estar entre los primeros planos de los medios. Al menos, por estos tiempos: su idea, según manifestó en el comunicado, es "encarar nuevos desafíos profesionales".

Liberman fue despedido y pide hacer un piquete "como en la Riccheri"

El periodista Martín Liberman anunció al aire de Radio Late que las autoridades de dicha emisora le comunicaron su salida de la grilla. "No entiendo, pero esta radio ha resuelto (y de paso se lo contamos a la gente) que en enero no podemos salir al aire y que nuestro último programa es el jueves 24", expresó, claramente molesto y haciendo pública esta decisión para sorpresa de sus oyentes.

"Eliminarnos del éter el día 24... ¿Qué se supone, que la última semana del año no existe? Es una decisión que respeto, no nos queda otra que respetarla. Nosotros le vendimos la publicidad a los auspiciantes hasta fin de mes. Le digo a la radio que queremos ir hasta el jueves 31 como corresponde, hasta el último día del año", siguió el conductor de Liberman en Línea, quien acto seguido propuso hacer un piquete en la puerta de la emisora para reclamar.