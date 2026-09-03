Mariano Navone, el tenista argentino que sorprende en el US Open y quiere hacer historia

Mariano Navone sorprende en el US Open y, tras vencer a Novak Djokovic y Mateo Berrettini, ahora va por los octavos ante Tomás Etcheverry en busca de otra página histórica.

Mariano Navone atraviesa en el US Open 2026 uno de esos momentos que pueden cambiar para siempre una carrera en el tenis. Después de eliminar a Novak Djokovic en el debut y superar a Matteo Berrettini, el argentino se metió por primera vez en la tercera ronda del Grand Slam neoyorquino en la que enfrentará a Tomás Etcheverry, en un duelo que garantiza un argentino en octavos de final y le abre una nueva oportunidad para hacer historia.

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Hay carreras que se construyen a toda velocidad y otras que necesitan años para encontrar el momento indicado, y la de Navone pertenece claramente al segundo grupo. El argentino, actualmente 49° del ranking ATP, llegó al US Open con una historia particular y rápidamente empezó a escribir un capítulo que nadie podrá borrar.

Primero apareció Djokovic, el máximo desafío posible para un jugador que buscaba avanzar en el último Grand Slam de la temporada. Navone dio el golpe en la cancha central del torneo más importante sobre cancha rápida y dejó en el camino a uno de sus grandes ídolos. Pero la historia no terminó ahí.

(Foto: Mike Lawrence/USTA/USOpen).

En la segunda ronda del miércoles, el argentino volvió a demostrar que lo ocurrido frente al serbio no había sido una casualidad. Esta vez derrotó al italiano Berrettini, número 43 del mundo, por 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (7-4) y consiguió avanzar a la tercera ronda del US Open.

El partido tuvo además una dificultad adicional. Navone comenzó perdiendo el primer set, pero logró encontrarle la vuelta al potente servicio del italiano. Berrettini ganó el 78% de los puntos con su primer saque, aunque perdió eficacia con el segundo, una situación que el argentino supo aprovechar. Navone convirtió tres de las siete oportunidades de quiebre que tuvo, mientras que Berrettini apenas pudo aprovechar dos de nueve. El italiano también terminó pagando sus riesgos: sumó 44 tiros ganadores, pero cometió 77 errores no forzados. El argentino, en cambio, consiguió 25 winners y apenas 37 equivocaciones.

La historia de Navone: empezar cuando otros ya estaban adelante

El presente tiene todavía más valor cuando se observa el camino que recorrió para llegar hasta ahí. Navone no siguió el recorrido habitual de muchos tenistas de elite. Desde chico admiraba a los integrantes de La Legión y soñaba con formar parte de ese grupo, pero su ingreso pleno al profesionalismo recién ocurrió en 2019, cuando tenía 18 años.

A partir de entonces tuvo que construir su carrera prácticamente desde abajo. Las giras fueron interminables y lo llevaron por Turquía, Túnez y distintos puntos de Europa del Este en busca de los puntos que le permitieran acercarse al circuito. Mientras otros jugadores de su generación comenzaban a destacarse, Navone continuaba en los Futures.

También tuvo que enfrentar una dificultad que excedía lo deportivo: conseguir los recursos para sostener su carrera. Junto al periodista Marcos Zugasti comenzó a enviar mails para buscar contactos y sponsors. Algunos aparecieron y le permitieron continuar con el proyecto.

El salto llegó en 2023, cuando empezó a competir regularmente en Challengers. Allí terminó conquistando nueve títulos. Después llegaron una final en el ATP 500 de Río de Janeiro y un título en Bulgaria. Pero ninguna de esas conquistas tuvo el peso emocional de vencer a Djokovic, porque enfrente estaba el jugador que había admirado durante años. Y porque ese triunfo funcionó también como una confirmación de que todo el recorrido anterior había valido la pena.

El cambio de derecha que pudo haberlo hecho retroceder

Una de las claves para entender al Navone actual está en una decisión que tomó cuando tenía 21 años. En 2022 decidió modificar prácticamente desde cero su derecha. No fue un retoque menor: cambió la empuñadura, el armado y la manera de ejecutar uno de los golpes más importantes de su juego.

La decisión implicaba un riesgo enorme porque ya era un jugador profesional. Y durante meses los resultados no aparecieron. “Hicimos un golpe de cero. Fue un trabajo de pico y pala. No es fácil, me costó mucho capitalizarlo en lo mental. Me sentía con dudas, inseguro, incómodo”, había explicado en aquel entonces.

Navone llegó a modificar cerca del 90% de su drive. Había utilizado durante 15 años una determinada mecánica y ahora tenía que acostumbrar nuevamente a su cuerpo a ejecutar el golpe. El proceso duró meses. Incluso atravesó una etapa en la que todavía no conseguía afirmarse en los Challengers y no podía vivir exclusivamente del tenis.

Una gira por Montenegro terminó siendo un punto de inflexión. Allí recuperó resultados y empezó a comprobar que aquella apuesta, pese al sufrimiento inicial, podía funcionar. “La derecha es el golpe más importante del tenis, el que más veces usás en un partido”, explicó. Y resumió el costo de aquella transformación: “Fue un proceso: hubo seis meses sin resultados”.

La salud mental, otra parte de la transformación

El cambio técnico no fue el único desafío. Navone también tuvo que aprender a convivir con la incertidumbre y las dudas que acompañaron buena parte de su recorrido. Por eso comenzó a trabajar con una psicóloga. El objetivo era enfrentar sus miedos, ganar confianza y manejar también aquellas cuestiones personales que podían afectar su rendimiento dentro de la cancha. Años después, en el escenario más importante que le tocó enfrentar, volvió a darle un lugar central a esa herramienta. Luego de derrotar a Djokovic y Berrettini, reconoció que había atravesado algunos problemas durante las semanas previas y destacó especialmente el acompañamiento de su psicóloga.

“Anduve con un par de problemas estas dos semanas. Mi psicóloga fue muy importante en todo esto”, reveló. Y dejó una reflexión que permite dimensionar lo que significa este momento para él: “Hay algunas victorias que valen mucho más que haberle ganado a Djokovic; esta es especial por otra cosa”.

Un argentino estará en los octavos de final

El triunfo ante Berrettini tiene una importancia especial para Navone. Después de tres participaciones, consiguió por primera vez meterse en la tercera ronda del US Open. Además, es apenas la segunda ocasión en toda su carrera en la que alcanza esa instancia de un Grand Slam. La anterior había sido en Roland Garros 2025. Hasta ahora, sin embargo, había una frontera que La Nave todavía no había conseguido atravesar: los octavos de final de un torneo grande. Y el cuadro le puso una oportunidad inesperada delante.

Su próximo rival será Etcheverry, por lo que el tenis argentino ya tiene asegurado un representante entre los 16 mejores del US Open. Para Navone, será la posibilidad de ir todavía más lejos en el torneo que ya le entregó la victoria más importante de su carrera.

“Esto es hermoso. Uno crece y sueña con momentos como éste. Primero contra Nole, hoy en segunda ronda contra un gran rival... Es uno de los cuadros más difíciles que te pueden tocar, pero es una locura estar en la tercera ronda”, expresó el tenista argentino después de la victoria.

Y en medio de la alegría también apareció una de las imágenes más personales de su recorrido. Sus padres viajaron para acompañarlo y Navone destacó el cariño recibido por los argentinos y amigos que están en Nueva York. “Darme el gusto de estar por primera vez en esta etapa es un sentimiento muy lindo después de lo del otro día”, contó.