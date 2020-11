El mítico relator no sabía que estaba saliendo en vivo.

El conductor de ESPN Mariano Closs protagonizó un inesperado momento al aire. Es que, sin saber que las cámaras estaban prendidas, realizó un polémico gesto que sorprendió a Sebastián Vignolo. En el pase entre los programas F12 y F90 (ex 90 minutos de fútbol), el Pollo intentó entablar una conversación con su colega. Sin embargo, éste no se percató de la situación y continuó cabizbajo con su teléfono celular.

"Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Ah pará, me está mandando un mensaje. Vení, vení que no me escucha", comenzó diciendo Vignolo. Al darse cuenta de que Closs seguía sin tomar conciencia de la situación, el Pollo prosiguió: "¡Eh! ¡Amigo! Pará, estamos al aire de verdad. Estamos al aire de verdad, ¡sí, ahora!". Acto seguido, Mariano respondió al llamado de su compañero y se quejó en vivo.

Desconociendo que estaba saliendo al aire, Mariano Closs lanzó: "Todo en negro, estaba escribiendo acá, no tocan el timbre, podría estar tranquilamente... ¿No? Es espectacular". Claro, en ese momento realizó un polémico gesto con un dedo índice de la mano derecha llevándolo hacia su nariz. Sorprendido, Vignolo optó por ironizar con el reality show de Gran Hermano.

"Me sentí Peluffo en Gran Hermano. Vamos a ver Closs que está haciendo en este momento", explicó el conductor cordobés. Por su parte, Mariano Closs se excusó asegurando que "el monitor estaba en negro" y por este motivo no advirtió que se encontraba saliendo al aire.

El conductor Sebastián Vignolo explotó contra sus compañeros de F90 (90 minutos de fútbol) al aire de ESPN. El Pollo aseguró que algunos de sus panelistas "se hicieron los giles" y procedió a explicar los motivos. ¿Qué fue lo que provocó este incómodo momento que tuvo al conductor cordobés como protagonista?

Luego del triunfo de la selección argentina por 1-0 ante Ecuador, en el marco de la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, el equipo no logró contentar a los hinchas. Ni a la prensa: Diego Chavo Fucks y Marcelo Cholo Sotille, al parecer, esperaban más de un combinado nacional que de igual modo logró quedarse con los tres puntos. Por su parte, Vignolo pidió mesura.

Allí fue cuando llegó el explosivo momento: el Pollo Vignolo manifestó que sus dos panelistas no fueron tan terminantes con Jorge Sampaoli en el año 2018, cuando se quedó fuera del Mundial en los octavos de final. "Scaloni está aprendiendo a caminar. Con Sampaoli se hicieron los giles y regaló un Mundial", explicó el conductor cordobés, ante la mirada atónita de sus compañeros en el piso.