Maresca se muestra evasivo sobre el futuro de Rodri en el Manchester City

El entrenador ​del Manchester City, Enzo Maresca, evitó el viernes pronunciarse sobre el futuro de Rodri, en medio de las especulaciones que vinculan al ‌centrocampista español con un traspaso al ‌Barcelona, y dijo que "puede pasar cualquier cosa" antes del cierre del mercado de fichajes.

La incertidumbre surgió después de que la noche anterior se viralizara en las redes sociales una aparente fotografía de Rodri viajando en un vuelo de bajo costo de Ryanair entre Madrid y Liverpool. El exganador del Balón de Oro aparecía con una pequeña maleta en la que figuraban su ​nombre, la bandera de ⁠la selección y su número de camiseta.

"En primer lugar, ya dijimos que ‌el mercado de fichajes está abierto, que podemos comprar y ⁠vender jugadores. Puede pasar cualquier cosa", dijo Maresca ⁠a periodistas antes del partido del domingo por la Community Shield contra el Arsenal, campeón de la Premier League, en Cardiff.

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"Acabo de ver a Rodri aquí ⁠en las instalaciones, le di un fuerte abrazo y tiene buen ​aspecto, así que veremos qué ocurre".

Maresca confirmó que el ‌campeón del mundo estaba en condiciones ‌de volver a los entrenamientos después de someterse a una operación de ⁠espalda a finales de julio.

Preguntado sobre si conocía las informaciones de que el Chelsea había fijado el viernes como fecha límite para recibir ofertas por el centrocampista argentino Enzo Fernández y si eso significaba que el City ​realizaría alguna operación ‌en las próximas 24 horas, Maresca sonrió y dijo que el club no haría ningún fichaje el viernes.

Aunque las especulaciones sobre la posible salida de Rodri —una pieza fundamental en los éxitos del City en las últimas temporadas— habían dominado los titulares, Maresca insistió ⁠en que su atención estaba puesta en el partido del domingo y no en el mercado de fichajes.

"Sin duda hay cosas que tenemos que hacer. Por ahora, no sé cuántas. Puede ser un jugador o pueden ser dos", dijo. "También depende de si van a marcharse jugadores. Depende".

"Ahora mismo, a 48 horas de una final —la primera para mí en este club—, no estoy centrado en los jugadores que se ‌marchan o llegan, sino únicamente en cómo podemos preparar el partido de la mejor manera e intentar ganar la final".

El italiano rechazó que la Community Shield —que enfrenta al campeón de la Premier League con el ganador de la Copa FA— deba considerarse poco más que un amistoso y afirmó que el City estaba ‌decidido a comenzar la temporada con un título.

"Para mí, personalmente, es un trofeo. Y cuando hay un trofeo en juego, cuando hay una final, siempre intentas ganar el ‌partido", dijo Maresca. "Así ⁠que no tiene nada de amistoso. Es un trofeo que intentaremos ganar haciendo todo lo posible para conquistar el primer título".

Maresca ​busca su primer trofeo como entrenador del City después de asumir el cargo tras la salida de Pep Guardiola al término de la temporada pasada.

Con información de Reuters