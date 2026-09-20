Marchesín tomó una decisión sobre su futuro en Boca

Uno de los jugadores que no está sumando minutos en Boca desde hace un largo tiempo es Agustín Marchesín, que se encuentra lesionado producto de una rotura de ligamento de su rodilla derecha. Esto no solo le demanda un paso por el quirófano, sino un largo proceso de recuperación en el que cualquier paso en falso puede extender mucho más el tiempo de regreso y dejar secuelas que lo terminen de sacar del campo para siempre.

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En el medio de una dura lesión, el arquero tiene otro problema que resolver porque se encuentra a meses de quedarse con el pase en su poder. Desde Boca no hubo un llamado para renovarle y esto comienza a encender varias alarmas. No obstante, hay un detalle a considerar. Si la recuperación se extiende más allá de 2026, el club se encuentra obligado a renovarle un tiempo más porque la lesión fue defendiendo dichos colores. Pero si llega a recibir el alta médica antes, se lo puede dejar libre.

En lo que respecta a Agustín Marchesín, la intención es quedarse en Boca un tiempo más y pelear por el puesto que ganó en el comienzo de la temporada. Aunque la voluntad no sirve de mucho si del otro lado responden con un silencio que es más que llamativo. Además, se debe considerar que se trata de un puesto que se encuentra sobrepoblado.

A raíz de la lesión, Boca tuvo que salir a buscar un reemplazante y así fue como se hizo con los servicios de Álvaro Montero, que llegó para ser titular. Mientras que en el banco de suplentes se encuentran Leandro Brey y Javier García. Lo que deja a la zona del arco con cuatro profesionales de categoría. Acá la decisión también pasa por lo que el "Vasco" Arruabarrena decida con el pasar de las semanas y en el final de la temporada.

No obstante, hay un detalle más a sumar en esta ecuación y es que Javier García también se encuentra a meses de quedarse con el pase en su poder. A casi 40 años, se entiende que su carrera podría estar cerca de llegar a su fin, pero el arquero también es importante dentro del vestuario, regulando la relación de sus compañeros y evitando que haya diferentes puntos de conflicto.

Lo claro está es que la temporada 2027 tendrá a Boca comenzando con la chance de que un arquero se marche del plantel profesional en busca de minutos en otra parte. El misterio es saber cuál de todos los mencionados, menos Álvaro Montero, que acaba de llegar hace unas semanas, va a ser el elegido para que se marche