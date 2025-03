Marcha de los jubilados: la gran respuesta de los hinchas contra el ajuste de Milei

La marcha de jubilados contará con el apoyo de distintos hinchas del fútbol argentino, después de la represión de la policiía.

La tradicional marcha de jubilados en reclamo del feroz ajuste perpetrado por el Gobierno de Javier Milei tendrá un nuevo actor. Distintas hinchadas del fútbol argentino realizaron una convocatoria y este miércoles, por la tarde, se sumarán a la protesta en el Congreso, para apoyar a los jubilados que vienen siendo reprimidos por las fuerzas de seguridad.

Luego de que un puñado de simpatizantes del Club Atlético Chacarita Juniors iniciaran la movida la semana pasada, se generó un efecto contagio que tuvo como consecuencia una importante organización desde las redes sociales, para acompañar los reclamos en la Ciudad de Buenos Aires y que la movida se fuera extendiendo con el correr de los días.

A pesar de las amenazas del Gobierno, que reprodujo comunicados oficiales avisando de posibles sanciones a quellos hinchas que asistan al Congreso, la marcha promete ser mucho más masiva que las anteriores y sipmpatizantes de clubes Boca, River, Independiente, Racing, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima La Plata, Argentinos Juniors, Tigre, Lanús, Temperley, Ferro Carril Oeste, Quilmes, Deportivo Morón, All Boys, Atlanta, Almirante Brown, Excursionistas, Nueva Chicago y Los Andes ya confirmaron su presencia, entre otras instituciones.

Entre las consignas que se destacan para la convocatoria hay frases como “Basta de pegarles a nuestros viejos”, “Estamos con los jubilados”, “Iremos a la marcha”, o la famosa y conocida palabra de Diego Maradona: “Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Incluso, habrá espacios reconocidos como el “Movimiento Peronista Riverplatense” o los “Hinchas de Gimnasia Autoconvocados”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante esta convocatoria, intentó amenazar a los hinchas y los tildó de “barras”, con una fuerte aviso. “A los barras les vamos a encontrar una medida especial. Ya tenemos el derecho de admisión, le vamos a encontrar una medida especial si comienzan a ir. Si querés ir y quedarte parado, podés quedarte parado. Le levantás una mano a un policía y vas preso”, manifestó en una entrevista a LN+.

A qué hora es la marcha de jubilados con los hinchas de fútbol

Este miércoles, frente al Congreso de la Nación, realizarán una nueva marcha de jubilados. A diferencia de otras manifestaciones previas, esta movilización contará con un fuerte respaldo de hinchas de fútbol, sindicatos y partidos políticos, lo que genera expectativas de que sea una de las más masivas desde la llegada de Javier Milei a la presidencia.

La convocatoria está prevista para las 17 de este miércoles 12 de marzo, lo que coincidirá con el debate en la Cámara de Diputados sobre la estafa cripto y la declaración de emergencia en Bahía Blanca.

Con las organizaciones de la sociedad civil en las calles, resta ver qué sucederá con los diputados que estén adentro del Congreso. Según pudo saber El Destape, los cinco diputados de la izquierda dejarán sus bancas para marchar con los jubilados y los de Unión por la Patria (UP), primera minoría en el recinto, harán lo mismo. Igual, la presencia de legisladores en la calle no es garantía de nada: el Gobierno de Milei ya reprimió diputados en el pasado.

El apoyo de Héctor "Negro" Enrique a los jubilados

Luego de que hinchas de Chacarita se sumaran a la protesta de jubilados, Enrique grabó un video en el que les agrafeció a los fanáticos por su postura: "Se pusieron a la par de los jubilados, no para pelear con nadie, pero sí para que no se sientan tan solos. Y ojalá, Dios quiera, se sumen muchos más hinchas e hinchadas".

"Yo como deportista, como exjugador de Lanús, de River Plate y campeón del mundo en México 86, también me sumo a esta noble causa. Como dijo Diego Armando Maradona, hay que ser muy cagón, o muy cagones, si no defendemos a los jubilados. Bueno, acá estamos. Nos despertamos y ojalá que a raíz de mi video se sumen muchos más deportistas y, por qué no, campeones del mundo", concluyó el exjugador campeón del mundo en México 1986.