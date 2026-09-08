Mapa de accesos del Nuevo Gasómetro, la cancha de San Lorenzo: capacidad y ubicaciones del estadio Pedro Bidegain

El estadio Pedro Bidegain, conocido popularmente como el Nuevo Gasómetro, es la casa de San Lorenzo en el barrio porteño de Bajo Flores. El escenario azulgrana se encuentra rodeado por las avenidas Perito Moreno, Fernández de la Cruz y Varela, tres arterias que resultan claves para organizar la llegada de los hinchas en los días de partido.

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El estadio está dividido en cuatro sectores principales: la Popular Este, la Popular Oeste, la Platea Norte y la Platea Sur. Un lugar con gran capacidad y con una de las populares más amplia del fútbol argentino. Cada parte tiene accesos específicos y recorridos diferentes, por lo que conocer de antemano la puerta correspondiente permite evitar demoras y llegar directamente al sector indicado.

Cuál es la capacidad del Nuevo Gasómetro

La capacidad del Nuevo Gasómetro es de 47.900 espectadores.

Accesos del Nuevo Gasómetro

El Nuevo Gasómetro desde arriba.

Popular Este: el ingreso para la hinchada local

La Popular Este, ubicada en la cabecera local, tiene su acceso habitual por la Puerta 1, situada junto a la Ciudad Deportiva. Para llegar, los hinchas pueden utilizar los portones peatonales de la avenida Fernández de la Cruz o acceder desde avenida Perito Moreno.

En partidos de gran convocatoria, San Lorenzo puede habilitar recorridos internos a través de la Ciudad Deportiva para facilitar el ingreso hasta los molinetes de la cabecera este. Este camino permite alejarse de la circulación vehicular y llegar de manera más directa al sector.

Popular Oeste: por Varela y Ana María Janer

La Popular Oeste, históricamente destinada al público visitante, cuenta con un ingreso tradicional ubicado sobre la avenida Varela, en la intersección con la calle Ana María Janer. Desde allí se accede al portón correspondiente a la cabecera.

Según el operativo de seguridad dispuesto para cada encuentro, también puede habilitarse un corredor interno paralelo a la avenida Perito Moreno. Este recorrido comienza en Erezcano, entre Cruz y Perito Moreno, y conduce hacia la Puerta 0 del estadio.

Los accesos al Nuevo Gasómetro.

Platea Norte: puertas 3 y 4

La Platea Norte es uno de los sectores preferenciales del Nuevo Gasómetro y cuenta con techo, palcos y cabinas destinadas a la prensa. El acceso peatonal se realiza por las Puertas 3 y 4, ubicadas sobre la avenida Perito Moreno.

Los hinchas que tengan estacionamiento en los playones 2 y 3 deben utilizar los portones 5, 6 y 7, también sobre Perito Moreno. Para llegar a esta zona se recomienda ingresar por la avenida desde Varela.

Platea Sur: acceso por avenida Varela

La Platea Sur es el sector descubierto del estadio y tiene su ingreso peatonal por la avenida Varela, a través del acceso al estacionamiento general. El club puede habilitar un segundo control interno que conecta directamente el playón de la Ciudad Deportiva con la platea.

Quienes tengan abono para el estacionamiento ubicado sobre Varela deben ingresar por la Puerta 12 y presentar la credencial correspondiente en el control de tránsito.

Cuándo se abren las puertas del estadio del Nuevo Gasómetro

Las puertas del Nuevo Gasómetro se habilitan, según la información publicada, tres horas antes del comienzo de cada encuentro. Para ingresar, los espectadores deben contar con la documentación y la acreditación correspondiente y atravesar los controles de seguridad establecidos para cada partido.