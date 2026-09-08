Mapa de accesos del Cilindro, la cancha de Racing: capacidad y ubicaciones del estadio Juan Domingo Perón

El estadio Presidente Perón, conocido popularmente como el Cilindro de Avellaneda, es uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino y la casa de Racing Club. Ubicado en pleno centro de Avellaneda, el estadio fue inaugurado el 3 de septiembre de 1950 y, desde entonces, se convirtió en uno de los grandes puntos de encuentro de la hinchada de la Academia. Su dirección oficial es Pasaje Mozart y Oreste Osmar Corbatta.

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Por sus dimensiones y su particular estructura circular, el Cilindro puede recibir alrededor de 55.000 espectadores. Las localidades están distribuidas entre tres sectores de populares y cinco plateas, con accesos diferenciados para cada ubicación. Por eso, conocer la puerta correspondiente y la calle por la que conviene llegar es fundamental para evitar vueltas y agilizar el ingreso en los días de partido.

Qué capacidad tiene el Cilindro de Avellaneda

El estadio Juan Domingo Perón - Cilindro de Avellaneda tiene una capacidad de 55.000 espectadores.

Accesos al estadio de Racing - Juan Domingo Perón

El estadio de Racing lleno.

Popular Baja Sur

La Popular Baja Sur tiene una capacidad de 12.000 espectadores y dispone de las puertas 6, 10, 12 y 14, según el plano oficial de Racing. Para llegar a este sector, el recorrido comienza por avenida Belgrano y continúa por General Paz o el pasaje Corbatta, donde se encuentran los primeros controles y vallados de seguridad.

Popular Baja Norte

La Popular Baja Norte cuenta con capacidad para 8.000 personas y sus accesos son las puertas 21, 23 y 25. El ingreso se organiza desde avenida Belgrano, para luego continuar por calle Colón hasta las veredas laterales que rodean el estadio.

Popular Puerta 20 y Popular Alta Norte

El sector denominado Popular Puerta 20 tiene capacidad para 1.000 espectadores y, como indica su nombre, se accede exclusivamente por la puerta 20. A su vez, la Popular Alta Norte, que puede ser utilizada como sector visitante de acuerdo con la organización de cada encuentro, dispone de 3.500 localidades y tiene como ingresos las puertas 24 y 26. Para estos sectores, el recorrido se concentra en el área de avenida Belgrano y calle Colón.

Platea A

La Platea A tiene capacidad para 2.600 espectadores. El plano oficial señala las puertas 1, 5 y 34, mientras que la información de accesos indica específicamente la puerta 33, ubicada sobre Alsina o Colón. Ante esta diferencia entre las fuentes consultadas, conviene verificar el número indicado en la entrada antes de concurrir.

Platea B

La Platea B también cuenta con 2.600 localidades y sus accesos son las puertas 16 y 17. La llegada recomendada es por la calle Italia, actualmente denominada Diego Milito, desde avenida Belgrano.

Plateas C, D y E

La Platea C, con 4.000 localidades, tiene accesos por las puertas 18 y 22. Se llega mediante las rampas ubicadas sobre calle Colón y Diego Milito. La Platea D, con capacidad para 2.700 personas, utiliza la puerta 3, con ingreso por el pasaje Mozart.

Por último, la Platea E es la más grande de las plateas, con 5.000 localidades, y cuenta con las puertas 11 y 13. El acceso se encuentra en la zona de Colón y Pedro de Mendoza.