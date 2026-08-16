Manchester City acepta la oferta del Barcelona por el centrocampista español Rodri: reportes

​El Manchester City ha aceptado una oferta de 65,4 millones ‌de libras (88,47 ‌millones de dólares) del Barcelona por su centrocampista español Rodri, ganador del Mundial, informaron el domingo los medios británicos.

El ganador del Balón de Oro de 2024 ​ha acordado ⁠un contrato de cuatro años ‌con el campeón de ⁠España, según Sky ⁠Sports, y se desplazará al Camp Nou la próxima semana para cerrar ⁠el traspaso.

Rodri ha ganado ​12 grandes títulos importantes ‌con el City, ‌entre ellos cuatro títulos de ⁠la Premier League, dos Copas de Inglaterra, tres Copas de la Liga y la Liga ​de ‌Campeones, tras 298 partidos disputados en siete temporadas en el Etihad.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Rodri, que fichó por el City procedente del ⁠Atlético de Madrid en 2019 por 62,8 millones de libras, una cifra que supuso entonces un récord para el club, tenía un año más de contrato y el ‌City quería que firmara una renovación.

El jugador, de 30 años, se perdió la derrota por 3-0 del City ante el Arsenal en ‌la Community Shield del domingo, tras haber regresado al campo de entrenamiento ‌del ⁠club el viernes luego someterse a una pequeña intervención ​quirúrgica en la espalda.

(1 dólar = 0,7393 libras)

(Texto de Ken Ferris; edición en Español de Manuel Farías)