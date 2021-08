El Oso Pratto le dedicó una publicación a una fanática de Vélez: "Hola señora"

A través de su cuenta de Twitter, Lucas Pratto le dedicó unas palabras a una fanática de Vélez luego de ser confirmado como nuevo refuerzo del club.

El regreso del "Oso" Lucas Pratto a Vélez Sarsfield ya es un hecho. El delantero con pasado reciente en el Feyenoord de Países Bajos que supo brillar en el fútbol argentino es nuevo refuerzo y jugará su segunda etapa en el club. Minutos después de que se hizo oficial, el jugador le dedicó unas palabras a una fanática con una imagen de ella.

"Hola señora, cómo le va? Nos vemos pronto, jeje" acompañado de un emoji de un oso, fue lo que el experimentado delantero escribió y la publicación ya suma más de 14.000 likes, 1800 retweets y 700 comentarios. El nuevo refuerzo del equipo de Mauricio Pellegrino utilizó una foto en la que a la mujer en cuestión se la ve afirmando: "¡Pratto, vos sos mi oso cariñoso!".

El club compartió el tweet del jugador y además recordó una publicación de Pratto en 2014 donde decía "Mi lugar en el mundo" con una imagen gritando un gol. Así le dio la bienvenida al hombre que en su primera etapa entre 2012 y 2014 disputó 128 partidos y convirtió 43 goles. También ganó el Torneo Inicial en 2012 y la Supercopa Argentina del año siguiente.

No llegará con el mejor ritmo, ya que estuvo varios meses sin jugar debido a la fractura de peroné y ligamentos del tobillo de su pierna derecha. Tampoco Marcelo Gallardo lo tuvo en cuenta en River, por lo que rescindió su contrato y la posibilidad de volver a uno de los clubes en los que es ídolo finalmente se hizo realidad.

Su salida de River con dardos para Marcelo Gallardo

Días después de su salida del "Millonario", Lucas Pratto habló en TyC Sports sobre los problemas que tuvo en el último tiempo con el DT: "Me decían que era importante y me ponían cuatro minutos... Cuando me fui a Holanda, el club llevaba un año y medio sin pagarme", recordó.

"Nunca me quise ir, no quisieron dar la cara. No puedo pretender que todos se manejen como uno pretende. Igualmente los dirigentes hicieron un esfuerzo para que las cosas terminaran bien". Por otro lado agregó lo que significaba para él estar en River sin jugar: "Al club le estaba costando mucho pagarme y yo jugaba cada vez menos, pero en ningún momento me quise ir", señaló el "Oso".